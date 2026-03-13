Senena Corbalán presentará su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia el próximo martes

Senena Corbalán, candidata al rectorado de la Universidad de Murcia - EQUIPO DE CAMPAÑA SENENA CORBALÁN

MURCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia (UMU), Senena Corbalán, presentará oficialmente su candidatura a rectora de la institución el próximo martes 17 de marzo a las 10.00 horas en el Registro de la Universidad de Murcia, ubicado en el Edificio Rector Soler del Campus de Espinardo.

Con este acto formal, y tras anunciar recientemente su decisión de concurrir a las elecciones, Corbalán continúa dando pasos en la puesta en marcha de un proyecto que, según han explicado desde su equipo d camapaña, "aspira a construir una universidad pública más fuerte, participativa y conectada con los retos científicos, sociales y educativos de los próximos años".

De acuerdo con el Reglamento de la UMU para las elecciones, Senena Corbalán presentará su candidatura por escrito a través del Registro de la Universidad, junto con una versión digital del programa de actuación que se propone desarrollar durante su mandato.

Corbalán ha señalado en distintas ocasiones que su propuesta nace del diálogo mantenido en los últimos meses con los distintos colectivos que integran la comunidad universitaria (estudiantado, personal Docente e Investigador y personal Técnico de Gestión, Administración y Servicios), y que su objetivo es impulsar un proyecto compartido "que sitúe a las personas en el centro y refuerce la excelencia académica, la investigación y la proyección internacional de la Universidad de Murcia".

La presentación de la candidatura marcará el inicio de una nueva fase en la que Corbalán irá compartiendo con la comunidad universitaria las líneas estratégicas de su programa para el futuro de la institución.