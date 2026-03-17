Senena Corbalán registra su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia con el proyecto 'Horizonte UMU 2032' - COMUNICACIÓN SENENA CORBALÁN

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, Senena Corbalán García, ha registrado este martes su candidatura a rectora de la Universidad de Murcia (UMU) en el Edificio Rector Soler, acompañada por miembros de su equipo y representantes de la comunidad universitaria.

Con este paso, Corbalán inicia la presentación pública de su programa electoral, 'Horizonte UMU 2032: Escuchar, Avanzar, Contigo'. Con esta propuesta aspira a consolidar a la UMU "como referente en formación, investigación e innovación, al tiempo que refuerza su impacto social en los próximos años", según han informado desde su equipo de campaña.

La candidata ha subrayado que su proyecto nace del diálogo con los distintos colectivos universitarios y del convencimiento de que la UMU "cuenta con el talento y la capacidad necesarios para afrontar con ambición los desafíos actuales de la educación superior". En este sentido, ha destacado que su candidatura está respaldada por un equipo "plural y multidisciplinar", integrado por profesorado, personal investigador y profesionales de la gestión universitaria con amplia experiencia y compromiso con la universidad pública. "Compartimos un mismo propósito: impulsar una Universidad de Murcia más cohesionada, con mayor ambición académica y una proyección científica, social y cultural aún más sólida al servicio de la sociedad", ha afirmado.

DIEZ EJES ESTRATÉGICOS PARA TRANSFORMAR LA UMU

El proyecto contempla la configuración de un equipo de gobierno con perfiles de reconocido prestigio y experiencia, que abarcará áreas clave como docencia, investigación, internacionalización, estudiantado, transferencia del conocimiento, transformación digital y sostenibilidad. El objetivo es abordar los retos de la institución desde una perspectiva estratégica, colaborativa y orientada al servicio público.

El programa 'Horizonte UMU 2032' se articula en diez ejes estratégicos que incluyen, entre otros, el bienestar del estudiantado y del personal universitario, la mejora de la calidad docente, el impulso de la investigación y la transferencia, la internacionalización, la transformación digital, la sostenibilidad ambiental y una gobernanza más participativa y transparente.

La candidata ha sintetizado el espíritu de su propuesta en tres ideas clave: escuchar a la comunidad universitaria, avanzar en la excelencia académica y científica y construir conjuntamente el futuro de la Universidad de Murcia.

Tras el registro de su candidatura, Corbalán iniciará una ronda de encuentros con estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico de gestión, administración y servicios, con el objetivo de presentar su proyecto y seguir incorporando aportaciones de la comunidad universitaria.