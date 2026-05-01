El Servicio de Farmacia del hospital Virgen de la Arrixaca lanza una guía de acogida virtual para pacientes externos

MURCIA 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del hospital Virgen de la Arrixaca ha puesto en marcha una Guía de Acogida Virtual con el objetivo de facilitar la información más demandada por sus usuarios externos y mejorar su experiencia en el centro sanitario.

A través de un código QR accesible desde cualquier dispositivo, se llega a un menú (https://appvirtualinteractiva.com/arrixaca-farmacia-test/ind...) con diez opciones principales, donde los pacientes pueden consultar cómo llegar al Servicio de Farmacia desde distintos puntos de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca, modificar citas, conocer los horarios de atención, así como informarse sobre la recogida de tratamientos, las vías de contacto con su farmacéutico o los pasos que han de seguir si proceden de otra área de salud.

Además, la guía ofrece acceso a contenidos formativos, como la Escuela de Pacientes de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, lo que facilita que aquellos usuarios que lo deseen puedan ampliar su conocimiento sobre medicamentos y tratamientos según su patología.

Uno de los aspectos más destacados de esta iniciativa es la implicación directa de los profesionales del Servicio de Farmacia Hospitalaria de la Arrixaca, quienes han participado activamente en la elaboración de los contenidos y protagonizan los vídeos informativos, lo que aporta un enfoque muy cercano de este departamento.

La puesta en marcha de esta guía no solo mejora el acceso a la información, sino que también quiere optimizar el funcionamiento del Servicio, al reducir las ausencias a citas, agilizar la gestión de agendas y evitar desplazamientos innecesarios derivados del desconocimiento de los circuitos asistenciales.

Asimismo, permite resolver dudas sin necesidad de acudir presencialmente y refuerza la información que, en ocasiones, no puede abordarse con todo detalle durante la consulta. Más de 14.800 pacientes externos de la Farmacia de la Arrixaca se pueden beneficiar al año de estas ventajas.

Esta Guía de Acogida Virtual forma parte de la apuesta del Servicio de Farmacia de la Arrixaca por la transformación digital y la humanización de su atención, que busca integrar herramientas tecnológicas que faciliten la vida de los pacientes externos y potencien una comunicación más directa con los profesionales.