Los servicios de Urgencias de Atención Primaria contarán con cámaras para prevenir agresiones

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Urgencias de Atención Primaria de la Región de Murcia dispondrán en las salas de espera de cámaras de seguridad que se instalarán de forma progresiva con el fin de prevenir agresiones al personal sanitario, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Se trata de uno de los acuerdos del Comité de Seguridad y Salud del Servicio Murciano de Salud (SMS) celebrado este jueves y supone una novedad, ya que no estaba incluido en el II Plan contra las Agresiones al Personal Sanitario.

En la comisión de seguimiento del Plan contra las Agresiones, previa a este Comité, han participado agentes de la Guardia Civil, que han informado de las características de los posibles delitos de odio que pueden concurrir en una agresión y cómo y cuándo podría incluirse esta agravante en las agresiones a personal del SMS.

En la reunión el Comité de Seguridad y Salud, donde están representadas todas las gerencias del SMS y los representantes de los trabajadores, se ha dado cuenta de todas las actuaciones en Prevención de riesgos laborales, así como sobre las mejoras que se están desarrollando a nivel informático en la medida de seguridad conocida como 'botón antipánico', tanto para Atención Primaria como Atención Hospitalaria, mediante el desarrollo de una aplicación común para todos los hospitales que incluya la posibilidad de botón físico y aviso a los vigilantes.

En el Comité se ha informado sobre la puesta en marcha de una plataforma web avanzada para optimizar y centralizar la gestión de la Coordinación de Actividades de prevención de riesgos laborales como forma de reforzar el compromiso del SMS con la seguridad y salud laboral, de modo que se asegure el cumplimiento de la normativa vigente.

Esta nueva plataforma responde a la necesidad de gestionar de forma eficiente la concurrencia de empresas externas en las instalaciones sanitarias, de manera que no se generen riesgos para trabajadores ni pacientes.

También se ha comunicado a los miembros del Comité la modificación del protocolo de desadscripción de los centros de salud de los agresores para las ocasiones excepcionales en las que se produzcan agresiones a trabajadores del SMS que son únicos en su categoría en las zonas de salud. En estos casos se podrá cambiar al usuario de zona básica dentro del área de salud.

FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE AGRESIONES

Además, se ha reportado la campaña de formación en prevención de agresiones realizada durante 2025 en 12 centros de Atención Primaria, cuatro servicios de Urgencias de Atención Primaria, dos centros de Salud Mental y cuatro puertas de urgencias. En este sentido, está previsto realizar formación en otros siete centros antes de que acabe el año.

La formación consiste en una parte teórica online y varias sesiones presenciales prácticas en las que se abordan estrategias para hacer frente a situaciones de conflicto con usuarios y violencia. En varios de estos cursos han colaborado las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado a través de los interlocutores policiales sanitarios de Policía Nacional y Guardia Civil.

En este Comité se ha presentado la campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19 dirigida a los profesionales sanitarios y sociosanitarios, incluido el personal y los estudiantes de centros y establecimientos sanitarios y socio-sanitarios públicos y privados (tanto personal sanitario como de otras profesiones), así como de centros de menores.

El objetivo de la Consejería de Salud es fomentar la vacunación entre el colectivo de profesionales e incrementar el porcentaje de años anteriores para llegar a una cobertura del personal sanitario y socio-sanitario del 75 por ciento.