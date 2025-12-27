Siete personas resultan heridas, entre ellas dos menores y una embarazada, en un accidente de tráfico en Murcia

MURCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Servicios Sanitarios de Emergencia han intervenido esta madrugada en un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos y siete personas han resultado heridas. El siniestro se ha producido en la avenida Miguel Induráin, a la altura de Puente Tocinos, en el término municipal de Murcia.

El aviso se recibió a las 00.47 horas en el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia, tras varias llamadas que alertaban del siniestro, localizado pasada la zona de Atalayas, antes del puente sobre el río.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron varias unidades de la Policía Local de Murcia, así como cuatro unidades móviles de emergencias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias del 061. Como consecuencia del accidente, siete personas resultaron heridas, con edades comprendidas entre los seis y los 60 años.

Cuatro de los heridos, entre ellos dos menores de edad y una mujer embarazada, precisaron traslado al Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, con pronóstico leve. Las otras tres personas fueron atendidas en el propio lugar del accidente sin necesidad de traslado.