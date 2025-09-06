Siloé agota las entradas de su nuevo concierto en Murcia en el que estrenarán tres temas

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Siloé ha agotado en poco más de 12 horas las entradas para el concierto que ofrecerá este próximo 17 de octubre a las 22.00 horas en la Sala Mamba de Murcia. El anuncio del concierto se hizo anoche a través de sus redes sociales.

Durante su actuación en el Pre B-Side, en Molina de Segura, anunciaron que en este concierto tocarán tres temas del que será su nuevo disco y prometieron sorpresas.

De este modo, Siloé regresa a la Sala Mamba donde ya actuó el pasado mes de noviembre. Las entradas se han vendido en dos modalidades, 30 euros la entrada general y una entrada de 100 euros que incluye early acces, encuentro con la banda, un vinilo deluxe de 'Santa Trinidad', una púa y una foto con el grupo.