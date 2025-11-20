Un simulacro en Escombreras pone a prueba el sistema ES-Alert y la respuesta operativa y ciudadana

Un simulacro en Escombreras pone a prueba el sistema ES-Alert y la coordinación operativa y ciudadana - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El simulacro de emergencia química desarrollado en el Valle de Escombreras, con activación del PLANQUIES y aviso de confinamiento a la población de Alumbres, se ha cerrado con una "valoración positiva por la adecuada respuesta operativa y ciudadana", según el concejal de Seguridad Ciudadana de Cartagena, José Ramón Llorca.

Durante el simulacro se activaron las sirenas municipales y se envió un mensaje de prueba mediante el sistema ES-Alert para comprobar su alcance y recepción entre los vecinos. El operativo se inició tras la recreación de un incidente industrial con emisión de una nube tóxica en una de las factorías del polígono, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

Según el concejal, la activación del PLANQUIES "ha permitido verificar la coordinación entre los servicios de emergencia locales y regionales, así como la colaboración de la Asociación de Empresarios del Valle de Escombreras". Además, ha señalado que los protocolos "se ejecutaron con rapidez y que las comunicaciones entre administraciones funcionaron sin incidencias".

En el ámbito ciudadano, el ejercicio ha evaluado la reacción de los residentes de Alumbres ante la orden de confinamiento. Las sirenas se han utilizado para alertar a la población, y el mensaje ES-Alert se ha difundido simultáneamente a los teléfonos móviles de la pedanía y del Valle de Escombreras, conforme a los planes de autoprotección.

Llorca ha destacado que los vecinos "han seguido las instrucciones previstas", lo que ha permitido completar el simulacro con normalidad. Por último, ha añadido que estas pruebas periódicas "son esenciales para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias reales y para mantener actualizado el funcionamiento del PLANQUIES en un entorno industrial de alta actividad".