La Sinfónica de la UCAM recuerda a los 'Los payasos de la tele' para llevar juguetes a niños sin recursos

Nueva edición del concierto 'Ningún niño sin juguete en Navidad' - UCAM

MURCIA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

En una nueva edición del concierto 'Ningún niño sin juguete en Navidad', la Orquesta Sinfónica de la UCAM interpretará, el sábado 27 de diciembre, a las 19.00 horas, en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, temas como 'La gallina turuleca', 'Había una vez un circo' o 'Un barquito de cáscara de nuez', en un concierto benéfico que homenajea a la familia Aragón.

Quique Bustos, Didier Otaola, Carlos Crooke y Pedro Llanes darán vida a Gaby, Fofó, Miliki y Fofito bajo la dirección de Salvador Pérez. Con un precio de entrada único de 10 euros, los asistentes podrán disfrutar de una velada inolvidable mientras contribuyen a esta causa solidaria, ya que la UCAM entregará la recaudación a Cáritas para que las familias que acompaña adquieran juguetes nuevos para esta Navidad.

El objetivo es que ningún niño se quede sin un juguete, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con los más desfavorecidos de la sociedad. Las entradas se pueden adquirir en www.auditoriomurcia.org.