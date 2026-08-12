Un sistema inteligente permite ajustar el riego de los parques y jardines de Murcia

Presentación del sistema inteligente de riego para los parques y jardines de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia ha implantado un sistema de riego inteligente que permite optimizar el uso del agua en más 150 parques y jardines municipales llegando a los 50.000 puntos de difusión de riego. Esta actuación incorpora tecnología capaz de adaptar el riego a las necesidades reales de cada espacio, mejorando la eficiencia y reduciendo consumos innecesarios.

El sistema incorpora sensores de humedad, temperatura y condiciones ambientales, así como caudalímetros, electroválvulas y dispositivos de comunicación conectados a una plataforma centralizada de gestión. Con esta tecnología, que ha contado con una inversión de cerca de 570.000 euros, los servicios municipales podrán conocer en tiempo real el estado de cada zona verde y ajustar los aportes de agua en función de las necesidades detectadas, según han informado desde el consistorio.

La información recogida por los distintos dispositivos permitirá asimismo analizar datos de forma continua, detectar incidencias de manera más rápida y mejorar la planificación de las tareas de mantenimiento. Además, la automatización de numerosos procesos contribuirá a optimizar los recursos municipales y a incrementar la eficiencia energética de las instalaciones.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha destacado que "este proyecto permite disponer de información en tiempo real sobre el estado de nuestras zonas verdes y tomar decisiones más rápidas y precisas, mejorando el servicio que prestamos a los ciudadanos".

Los más de 150 parques y jardines incluidos en el proyecto se integran así en una única plataforma de gestión inteligente, conectada con el ecosistema digital municipal MiMurcia y alineada con la Plataforma Inteligente de Destinos (PID). "Esto favorece una gestión más coordinada y eficaz de los espacios públicos con la mejora del uso eficiente del agua, la reducción del consumo energético, la disminución de costes de mantenimiento mediante la automatización de procesos y la integración tecnológica a través de sensores IoT y gestión centralizada", ha apuntado.

Esta actuación forma parte del proyecto de modernización de servicios públicos financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos Next Generation EU. En este programa, el Ayuntamiento de Murcia obtuvo la mejor valoración de España, con una puntuación de 94,9 sobre 100, lo que permitió captar una subvención directa de 5,14 millones de euros para impulsar distintas iniciativas de innovación y digitalización.