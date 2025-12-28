El SMS atendió hasta noviembre más de 12 millones de citas en los centros de salud de la Región de Murcia

El Nuevo Centro De Salud De Corvera Fue Uno De Los Que Se Abrieron En 2025. - CARM

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud ha atendido más de 12 millones de citas en su actividad asistencial de Atención Primaria entre enero y noviembre de este año, un 2 por ciento más que durante el mismo periodo de 2024, en el que se registraron 11,8 millones de consultas.

Respecto a Medicina de Familia, se han llevado a cabo en los centros de salud y consultorios más de 7,4 millones de consultas. Por lo que se refiere a Enfermería, las atenciones hasta noviembre suman más de tres millones de citas, mientras que las de Salud Bucodental han alcanzado las 160.000 atenciones; Fisioterapia suma más de 272.000 atenciones; y la actividad de las consultas de Trabajo Social llega a las 78.000.

La gerente del SMS, Isabel Ayala, resaltó que "nuestro objetivo es optimizar los servicios de salud que prestamos en el primer nivel asistencial de la sanidad pública regional y asegurar una asistencia sanitaria de calidad para toda la población". Los elevados crecimientos positivos en la actividad de Fisioterapia, Salud Bucodental y Trabajo Social, que aumentan significativamente, "son resultado de las actuaciones contempladas en la Estrategia de Mejora de Atención Primaria que estamos desarrollando", añadió.

En este sentido, recordó que Atención Primaria cuenta con un presupuesto diferenciado de 563 millones de euros, un 14,6 por ciento más que en el ejercicio anterior.

Para hacer frente al aumento de la demanda asistencial, el SMS reforzó en 2024 la atención médica y se amplió el horario en los centros de salud con más demanda, de tal modo que actualmente uno de cada tres atiende a sus pacientes también por la tarde. En total, 28 centros ya ofrecen este servicio, lo que supone el 33 por ciento de la red de primaria en la Región formada por 85 centros de salud.

En Pediatría, se aprecia un descenso de consultas: gracias a los beneficios del calendario vacunal regional, el número de citas atendidas ha descendido un 3,9 por ciento para situarse entre enero y noviembre en 1.055.638. Actualmente se protege a los menores con 22 vacunas frente a 17 enfermedades, lo que permite a la Región contar con uno de los calendarios más amplios el país.

La introducción del anticuerpo frente al Virus Respiratorio Sincitial en 2023, una de las principales causas de infecciones respiratorias en niños, ha contribuido a que menos bebés tengan que acudir a las consultas de Pediatría. A ello se suma que la Comunidad es pionera en la vacunación escolar de gripe con vacuna intranasal en Educación Infantil, que se ha ampliado ahora hasta 4° de Primaria.

"La apuesta y refuerzo de este servicio tan esencial para los ciudadanos es uno de nuestros principales objetivos, por lo que quiero agradecer el esfuerzo e implicación de los profesionales", señaló Ayala.

NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

Durante 2025 se han puesto en funcionamiento los nuevos centros de Atención Primaria de la pedanía murciana de Corvera, de Abanilla y del Barrio Peral en Cartagena, en cuya construcción y puesta en funcionamiento se han invertido más de 12 millones de euros. Además, están próximos a su terminación los de Molina Este, Lo Pagán y Lorquí.

Asimismo, la Consejería de Salud ya ha iniciado la ampliación del centro de salud de Santa Ana en Cartagena y del de San Diego en Lorca, y continúa la tramitación para la construcción del de San Cristóbal también en Lorca. Los de Yecla, Santomera y Alhama de Murcia se encuentran en fase de preparación de la licitación de las obras.

Ayala resaltó que este esfuerzo inversor refleja el "compromiso del Gobierno regional con la mejora de la Atención Primaria para mejorar, adaptar y modernizar las infraestructuras con el objetivo de acercar la asistencia sanitaria a la población en sus municipios".