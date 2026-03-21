El SMS destina más de 10 millones a fomentar la eficiencia energética y reducir emisiones de gases en sus hospitales

El Consejero De Salud, Juan José Pedreño, Visitó Las Obras De La Instalación De Agua Caliente Sanitaria Del Hospital Virgen De La Arrixaca. - CARM

MURCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha destinado más de 10 millones de euros al fomento de la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en hospitales públicos de la Región cofinanciados en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa FEDER de la Región de Murcia 2021-2027.

Hasta la fecha se han llevado a cabo 32 actuaciones, cuya tramitación se inició en 2023, por un importe de 10.178.514 euros, entre las que destaca la instalación de plantas de producción de energía eléctrica mediante placas fotovoltaicas en todos los hospitales y la de una caldera de biomasa en el hospital Virgen de la Arrixaca, además de la reforma de la instalación de agua caliente sanitaria del mismo hospital y del Morales Meseguer.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó el hospital Virgen de la Arrixaca, donde también se ha ejecutado la sustitución de ventanas de las plantas de hospitalización de seis plantas y se han renovado tres ascensores en el edificio general.

Pedreño destacó que estas acciones "aportan un valor añadido a nuestros centros sanitarios, al tiempo que fomentamos la sostenibilidad y la eficiencia energética de los servicios públicos". Para el consejero, "el apoyo de los fondos europeos supone un reconocimiento al trabajo riguroso y comprometido del Gobierno regional: esta financiación demuestra confianza en la buena gestión de los recursos sanitarios".

Dentro de las actuaciones ejecutadas también figuran la reforma del alumbrado exterior mediante tecnología led de los hospitales Santa Lucía y Rafael Méndez, Los Arcos del Mar Menor y De la Vega Lorenzo Guirao, así como la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de la planta de maternidad del hospital de Lorca. Además, se ha rehabilitado y mejorado la eficiencia energética de la instalación de aire en el hospital Los Arcos del Mar Menor y en el Morales Meseguer, donde también se ha instalado un nuevo centro de transformación.

Otras obras consisten en mejoras en los grupos de bombeo de la sala de calderas del hospital Morales Meseguer, la descentralización de las enfriadoras del hospital General Universitario Reina Sofía y sustitución de las unidades de tratamiento de aire de los quirófanos 1, 2 y 3 del Hospital General Universitario Reina Sofía, donde también se ha sustituido la caldera de su central térmica y la sustitución de máquina enfriadora en el hospital psiquiátrico Román Alberca.

Recientemente han sido aprobadas 10 operaciones, una por cada área de salud más otra para Salud Mental, concretamente el hospital psiquiátrico Román Alberca, cofinanciadas en un 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del Programa FEDER de la Región de Murcia 2021-2027, por un importe total de 35 millones de euros.