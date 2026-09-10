El SMS realiza seguimiento telefónico y presencial a pacientes tras un intento de suicidio - JUNTA DE ANDALUCÍA

MURCIA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) realiza un seguimiento telefónico y presencial de las personas atendidas en Urgencias tras un intento de suicidio a través del denominado 'Código Riesgo Suicida', un procedimiento que busca garantizar una respuesta rápida, coordinada y continuada tras el alta hospitalaria.

La directora general de Salud Mental, Mar Martínez-Cachá, ha explicado que este código establece "un procedimiento común para garantizar una respuesta rápida, coordinada y continuada a las personas atendidas en los servicios de Urgencias que han realizado un intento de suicidio".

El programa garantiza la continuidad asistencial después del alta hospitalaria, que, según ha señalado Martínez-Cachá, "es un momento de especial vulnerabilidad", según ha informado el Gobierno regional.

"Facilitamos el contacto con el sistema, no queremos que toda la responsabilidad recaiga sobre la persona", ha afirmado. Así, tras el alta, el equipo de Salud Mental realiza un seguimiento proactivo mediante contacto telefónico durante los días posteriores y una valoración presencial en un máximo de siete días.

"Esto nos permite valorar clínica y emocionalmente al paciente, saber qué necesita y establecer un vínculo terapéutico para avanzar con él", ha resaltado la directora general.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN

Con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, el SMS ha destacado también otras actuaciones dirigidas a mejorar la respuesta ante las conductas suicidas, entre ellas campañas de sensibilización dirigidas a jóvenes como 'Grita!'.

Asimismo, en colaboración con entidades del tercer sector, se desarrollan programas específicos de acompañamiento y prevención, como el 'Programa de acompañamiento a supervivientes de suicidio', dirigido a personas que han perdido a un familiar o persona cercana por suicidio; el programa psicológico grupal 'Cuidar al cuidador', y 'Duelo no patológico', destinado a personas que atraviesan un proceso de duelo por el fallecimiento de un familiar o persona allegada.

La Dirección General de Salud Mental desarrolla además actuaciones de acompañamiento personalizado para personas mayores de 65 años y programas de prevención indicada dirigidos a menores con problemas de adicciones y otras dificultades de salud mental.

Martínez-Cachá ha insistido en que "hablar de suicidio de manera responsable no aumenta el riesgo, sino que puede facilitar que una persona en situación de sufrimiento encuentre un espacio para pedir ayuda".

El SMS anima a las personas que atraviesen una situación de sufrimiento intenso, desesperanza o pensamientos relacionados con la muerte o el suicidio a pedir ayuda y no afrontar solas ese momento.

A su vez, recuerda la importancia de que familiares, amigos y profesionales estén atentos a cambios significativos en el comportamiento y el estado emocional.