El SMS refuerza la salud de la infancia y adolescencia con cerca de 135.000 revisiones anuales

Alrededor de 68.000 revisiones corresponden a menores de 2 años. - CARM

MURCIA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) realiza anualmente cerca de 135.000 revisiones pediátricas en el marco del Programa de Atención al Niño y Adolescente (PANA), que desarrollan los equipos de pediatría y enfermería de los 86 centros de salud de la Región de Murcia. Este programa constituye una herramienta esencial para la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y la detección precoz de problemas en la población infantil y adolescente.

Alrededor de 68.000 revisiones corresponden a menores de 2 años. En esta franja de edad la vacunación a bebés de 2 meses de edad alcanza el 99,78 por ciento, a los 4 y 6 meses el 98 por ciento, a los 11 meses el 97 por ciento, al año el 96 por cien y a los 15 meses llega al 95 por ciento.

La directora general de Atención Primaria, Estefanía Molina, resaltó que "estas cifras ponen de manifiesto la elevada eficacia del programa, respaldada por unas coberturas vacunales que se sitúan en cotas de excelencia, y revelan la alta protección frente a enfermedades inmunoprevenibles en los primeros meses de vida de los menores de la Región".

Entre los 2 y los 13 años, las revisiones anuales rondan las 66.500 visitas de seguimiento de niño sano. En concreto, a los 2 años se realizan algo más de 10.000, lo que supone un cumplimiento del programa del 77 por ciento sobre la población de esa edad.

A los 4 años, la cifra está cercana a las 13.000 revisiones, con cobertura vacunal del 92 por ciento. A los 6 años, se contabilizan más de 13.000 citas de revisión, un 86 por ciento de seguimiento del programa, acompañada de una tasa de vacunación del 90 por ciento.

En la preadolescencia, a los 11 años, se efectúan alrededor de 12.000 revisiones y a los 13 años cerca de 8.000. La cobertura de vacunación en esta etapa supera el 78 por ciento. El SMS subraya la importancia de acudir a estas revisiones, en especial en los adolescentes.

SEGUIMIENTO SUPERIOR

Estas cifras de seguimiento reflejan las revisiones realizadas con exactitud en la edad prevista por el Programa PANA, lo que constituye una estimación conservadora del seguimiento global del programa.

En algunos casos las familias acuden a los centros de salud fuera del rango de edad establecido por diversas circunstancias, por lo que el Servicio Murciano de Salud estima que el seguimiento real y efectivo del Programa PANA es significativamente superior a los porcentajes oficiales registrados, lo que demuestra la adaptación del sistema sanitario regional a las necesidades de la ciudadanía.

El Programa PANA estructura su intervención a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo, con revisiones programadas a los 3-7 días de vida, a los 2, 4, 6, 11, 12 y 15 meses de edad, y posteriormente a los 2, 4, 6, 11 y 13 años. Estas consultas programadas permiten evaluar el crecimiento y desarrollo, detectar alteraciones visuales y auditivas, problemas nutricionales, riesgo psicosocial y trastornos del comportamiento.

Igualmente, incluyen recomendaciones sobre lactancia, alimentación saludable, actividad física, uso responsable de dispositivos electrónicos, prevención de accidentes, salud bucodental y, en la adolescencia, prevención de adicciones y promoción de la salud mental.

Además, en cada una de las revisiones se administran las vacunas correspondientes al calendario de vacunación a lo largo de toda la vida en su etapa pediátrica, excepto la vacunación de los 11-12 años frente a meningococo ACWY y VPH, que se administra en entorno escolar.