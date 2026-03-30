La sobriedad del Rescate y la Salud sale a las calles de Murcia este Martes Santo

Archivo - Imagen de la Virgen de la Esperanza del Martes Santo de la ciudad de Murcia - CEDIDA HERMANDAD ESPERANZA - Archivo

MURCIA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de Esclavos de Nuestro Padre Jesús del Rescate y María Santísima de la Esperanza sale a la calle este Martes Santo a las 19.00 horas desde la iglesia de San Juan Bautista. Durante todo la mañana, de 10.00 a 14.00 horas, se podrán visitar los tronos.

Este año lo hará con el trono de la Virgen de la Esperanza restaurado por el tronista Manuel Ángel Lorente. Además, estrena cuatro ciriales para acompañar al titular.

Esta hermandad fue fundada en 1943 y sus miembros lucen túnicas blancas y verdes, o blancas y moradas. Realiza un recorrido de 1.650 metros y tienen un tiempo estimado de paso de 55 minutos.

El cortejo lo abre la 'Cruz Guía', obra de Vicente Segura (1955), le sigue 'María Santísima de la Esperanza', de José Sánchez Lozano (1948) y 'Nuestro Padre Jesús del Rescate', un trabajo anónimo del siglo XVII.

La procesión parte de la iglesia de San Juan Bautista y continúa por Tahona; Arco de San Juan; Ceballos; Pintor Villacis; plaza de los Apóstoles; plaza del Cardenal Belluga; Nicolás Salzillo; Hernández Amores, Trapería; Santo Domingo; Merced; Alejandro Seiquer; Cetina; Isidoro de la Cierva, y de nuevo por Pintor Villacis hasta su sede donde está previsto que llegue a las 21.45 horas.

En la recogida habrá un encuentro entre los titulares en el que actuará la Coral Discantus.

A las 19.45 horas sale, desde la iglesia de San Juan de Dios, la Pontificia, Real, Hospitalaria y Primitiva Asociación del Santísimo Cristo de la Salud.

Fundada en 1957, esta procesión realiza un recorrido de 1.700 metros, y tarda 70 minutos en pasar. Sus miembros visten túnicas blancas y rojas.

Los tronos se podrán ver de 12.00 a 14.00 horas en la iglesia de San Juan de Dios.

El desfile comienza con la imagen de 'Nuestro Padre Jesús de la Merced', obra de Nicolás Salzillo (1713-1725), a continuación 'María, Consuelo de los Afligidos', de Francisco Javier López del Espino (2018); 'San Juan Evangelista', de Roque López (1791); 'Santísima Virgen del Primer Dolor', de Francisco Salzillo (1740) y el 'Santísimo Cristo de la Salud', atribuido a Gutierre Gierero (siglo XV-XVI).

La procesión sale desde la iglesia de San Juan de Dios y continúa por la plaza del Cristo de Salud; Eulogio Soriano; Pintor Villacis; plaza de los Apóstoles; plaza del Cardenal Belluga; Nicolás Salzillo; Hernández Amores; Trapería; Santo Domingo; Merced; Alejandro Seiquer; Cetina; Isidoro de la Cierva y de regreso por Pintor Villacis hasta su sede donde está previsto que comience a recogerse a las 22.45 horas.