Suben un 17% los adultos condenados en 2024 en la Región de Murcia

En el caso de los menores, la Región cuenta con la segunda menor tasa de todas las comunidades por cada millar de habitantes

MURCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de personas adultas condenadas en la Región de Murcia ha crecido un 17% en un año, al pasar de 9.410 en 2023 a 11.018 en 2024, de los que el 85% son varones, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press.

En concreto, del total de condenados en la Región el pasado ejercicio 7.741 son de nacionalidad española y el resto, 3.277, extranjera.

Por su parte, el número de condenados menores de entre 14 y 17 años en la comunidad ha aumentado un 6,6% en 2024 en comparación con el año anterior, hasta los 419, de los que 356 son hombres y 63, mujeres.

La tasa de delitos por los que han sido condenados ciudadanos mayores de edad se situó al cierre de 2024 en la Región de Murcia en 12,5 por cada mil habitantes, tasa superior a la media nacional (11,2) y la quinta más elevada de todas las comunidades.

Sin embargo, en cuanto a los delitos cometidos por menores, la tasa murciana es de 7 por millar de habitantes, la segunda más baja por comunidades, solo superior a la Comunidad de Madrid (6,6), mientras se eleva al 11,6 de media nacional.

Teniendo en cuenta como lugar de la condena la Región de Murcia, el número de condenados adultos por delitos sexuales en 2024 ascendió a 149, 29 más que el año anterior, mientras que el de los menores fue de 15, uno más que en 2023.