El submarino Isaac Peral S-81 podrá visitarse gratis el 3 de octubre en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El submarino Isaac Peral S-81, construido en Cartagena para la Armada Española, podrá visitarse de forma gratuita el próximo 3 de octubre durante una jornada de puertas abiertas que permitirá conocer el interior del buque, atracado en el puerto de Cartagena, frente a Héroes de Cavite.

Las visitas guiadas se desarrollarán entre las 16.00 y las 20.00 horas y contarán con un total de 240 plazas, distribuidas en grupos de 15 personas cada 15 minutos, según ha informado el Ayuntamiento de Cartagena.

Las inscripciones se abrirán el próximo lunes 28 de septiembre a las 16.00 horas a través de la página web del Ayuntamiento de Cartagena. Cada solicitud permitirá registrar a una única persona y será necesario facilitar el DNI.

Por las características del submarino, el acceso estará restringido a menores de seis años y a personas con movilidad reducida que puedan encontrar dificultades para acceder y desplazarse por el interior. Tampoco estará permitido entrar con carritos de bebé, debido a la presencia de escalas, escaleras y pasos estrechos.

La organización recomienda acudir con calzado cómodo y ropa que facilite los movimientos durante el recorrido.

Por motivos de seguridad, los visitantes deberán acceder sin mochilas, bolsos, riñoneras, bolsas, maletines u otros objetos similares. Asimismo, durante la visita estará prohibido realizar fotografías, vídeos o grabaciones de audio.

La tripulación acompañará a los visitantes durante todo el recorrido, que deberán seguir sus indicaciones y respetar las zonas y elementos que no estén habilitados para la visita. Tampoco se podrán manipular equipos ni abrir o cerrar puertas, escotillas o accesos salvo autorización expresa del personal.