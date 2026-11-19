MURCIA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Servicios sanitarios de emergencian no han podido salvar la vida a un hombre que ha sido atropellado en la estación de autobuses de Murcia.

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia ha recibido las primeras llamadas alertando del suceso a las 8.04 horas de este jueves. Los llamantes señalaban que el siniestrado se encontraba inconsciente y sangrando abundantemente.

Hasta la estación de autobuses se han movilizado ambulancias con personal sanitario de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061. Pese a los esfuerzos, la víctima, cuya edad no se ha facilitado, ha fallecido como consecuencia de la gravedad del siniestro.