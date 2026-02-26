Suede, Rufus Wainwright y Dani Fernández, entre las primeras confirmaciones de Las Noches del Malecón

Archivo - Suede - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las Noches del Malecón ha dado a conocer este jueves un adelanto del cartel que ha preparado para esta nueva edición del ciclo en la ciudad de Murcia que incluye conciertos por la ciudad y espectáculos para toda la familia.

Los conciertos se realizarán en varias ubicaciones, como la Sala Mamba, Mamba Garden, Espacio Norte, Sala REM o el Auditorio Víctor Villegas, en el caso del monólogo de Berto Romero.

091, el 18 y 19 de abril, será el grupo encargado de inaugurar esta séptima edición en la Sala REM. Mamba Garden acogerá los conciertos al aire libre de Siempre así (8 de mayo), El Drogas, The Lizards y The Nadies (29 de mayo), Evaristo (30 de mayo) y Valeria Castro (31 de mayo). El mes lo completan Sidecars, que actuarán en la Sala Mamba(16 de mayo),

El mes de junio lo inaugurará Rufus T. Firefly en Mamba Garden (5 de junio. Espacio Norte acogerá los conciertos de Dani Fernández (6 de junio), Los Delinqüentes (12 de junio), Loquillo,(19 de junio). Los murcianos M-Clan (27 de junio) actuarán en Mamba Garden.

Los conciertos internacionales llegarán en julio, con The pains of being pure at heart, en la Sala Rem, (3 de julio), Rufus Wainwright en Mamba Garden (7 de julio) y Nicky Jam en Espacio Norte (10 de julio). El Kanka (10 de julio) y la banda británica Suede (12 de julio), actuarán en Mamba Garden, mientras que Wolfmother lo hará en la Sala Mamba (22 de julio). El concierto conjunto de Romeo Santos y Prince Royce se realizará en Espacio Norte(23 de julio) y el de Él mató a un policía motorizado (28 de julio) tendrá lugar en Mamba Garden.

Las últimas citas anunciadas son con el monologuista Berto Romero en el Auditorio Víctor Villegas (18 al 20 de septiembre), Teenage Fanclub (7 de octubre) y José González (30 de octubre), ambos en la Sala Mamba.

Además, se han programado conciertos en la plaza del Cristo de la Salud, como el de Caries, (23 de mayo), Querido Diablo (30 de mayo), Los Deltonos (6 de junio), Morgan & The Deep Tones (13 de junio) o Palomo Palomo (20 de junio).

Otra de las novedades, son las actuaciones para toda la familias. De momento se ha anunciado a Retórico e Hipotenuso en la Sala Mamba (23 de mayo), Comedy Quest, en Mamba Garden (13 de junio) y Las guerrras KPop, en el mismo recinto (28 de junio).

La preventa de entradas, para la que es posible inscribirse hasta el 2 de marzo, estará abierta el 3 y 4 de marzo a las 12.00 horas, para algunos conciertos que se pueden consultar en https://lasnochesdelmalecon.com/

La venta general comenzará el jueves 5 de marzo a las 12.00 horas. Todas las entradas estarán a la venta en https://lasnochesdelmalecon.com/