El supuesto responsable de 'Teatre' se desvincula de la gestión de la sala y afirma que solo era el arrendador

El que la Policía Nacional considera responsable de la discoteca 'Teatre' de Murcia, M.M., acude al Juzgado a declarar en calidad de investigado junto a su abogado, Manuel Maza - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

MURCIA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El que la Policía Nacional considera responsable de la discoteca 'Teatre' de Murcia, donde el pasado 1 de octubre perecieron 13 personas a causa de un incendio, ha dicho a la salida de los juzgados que hace cinco años cedió la gestión de la sala y desde entonces no tiene "nada que ver" con su explotación, aunque ha aclarado que sí era el arrendador de la nave en el momento del suceso.

M.M. ha acudido a declarar en calidad de investigado ante el Juzgado número 3 de Murcia en compañía de su abogado, Manuel Maza, casi dos horas después del momento en el que estaba citado porque se ha visto inmerso en un atasco por las protestas de los agricultores en la zona del Puerto de la Cadena, entre Murcia y Cartagena.

En declaraciones a los medios de comunicación, el investigado ha indicado que "en todo momento" su abogado ha colaborado con la investigación. "No es cierto que yo haya estado en busca y captura", ha aclarado, para manifestar a continuación que "por circunstancias" ha permanecido en los últimos meses en el extranjero, "pero siempre a disposición de la justicia".

"Siento mucho lo que ha acontecido, ha sido un daño tremendo para todos. Cuando yo creé esta sala, con mucha ilusión, fue para crear un espacio de divertimento", ha comentado M.M., quien ha indicado que siente "muchísimo lo que ha acontecido" y ha manifestado que él no tiene "nada que ver" con la explotación de la sala, porque desde hace cinco años estaba "totalmente al margen".

"Haber creado la sala, haberla construido en su día" le generó "un vínculo que hoy en día no existe", ha dicho M.M. en la puerta de la Ciudad de la Justicia donde minutos antes ha acudido a declarar, aunque solo ha contestado a las preguntas de su letrado. Según el investigado, el dueño de 'Teatre' es el propietario de las instalaciones.

Por su parte, Maza ha explicado que "la única vinculación" de su cliente tanto con la discoteca 'Teatre' como con la otra sala afectada, 'La fonda Milagros', es "como arrendador de la nave que él en su día reformó para poder hacerla con esta finalidad como sala de ocio".

Según el abogado, "lo único" que ha hecho M.M. "es pagar a los propietarios de la nave reformada" con el dinero que los explotadores de ambas discotecas, a su vez, le pagan. "Él no tiene nada que ver con la explotación, de tal forma que ni siquiera tenía conocimiento de que esa noche se iba a hacer la fiesta 'We Are Remember' ni la ha organizado, ni ha organizado absolutamente nada en ninguna de esas salas desde hace ya cinco años".

Por tanto, su cliente "no es el dueño del local", sino unos hermanos. Ellos, ha afirmado, "son los que arrendaron a mi cliente y éste lo que hizo es modificar y, sobre una nave totalmente expedita, creó lo que es ahora la sala 'Teatre' y 'La fonda Milagros', haciendo para ello un esfuerzo económico enorme", que ha cifrado en un millón de euros.

Así, "la estuvo explotando desde 2007, en su inauguración, hasta 2018", año en el que "decidió dejarla en manos de otra persona y con la única idea de traspasar el local por un precio que obviamente le pudiese reponer en parte" el dinero invertido, pero las personas explotadoras no llegaron a abonarle "el traspaso completo".

Maza ha insistido en que "la única relación" que tenía su cliente era la de cobrar la mensualidad para poder así hacer frente al pago al propietario. Además, con los trabajadores no tenía "ninguna relación".

"No es lo mismo ser propietario que el explotador; los explotadores son los que hicieron la fiesta y son los que ocasionaron o pudieron tener alguna responsabilidad de los hechos sucedidos", ha apostillado el letrado.

Preguntado sobre la orden de cierre que pesaba sobre las salas, Maza ha dicho que "los explotadores, los inquilinos, los subarrendadores, los que estaban explotando las salas, eran conocedores" de esta situación, porque "si no, no lo hubiesen alquilado".

A su parecer, "el Ayuntamiento de Murcia permitía que esas salas estuviesen abiertas, como así lo acreditan, por ejemplo, inspecciones que se han hecho o incluso sanciones de la Policía Local".

En cualquier caso, ha indicado que M.M. "no tiene ninguna responsabilidad porque ni siquiera sabía que ese día se iba a hacer esa fiesta, ni, por supuesto, que iba a haber maquinaria de fuego frío que él jamás la ha utilizado mientras era explotador".

"Es decir, no es que lo alquilase para subarrendarlo, sino para explotarlo hasta que él decidió no seguir vinculado", ha comentado Maza, quien ha subrayado que los arrendatarios de ambas salas eran C.P., J.I. y J.B. "Eran esas tres personas, explícitamente, los que le pagaban y, además, así consta documentado en las actuaciones".

"En definitiva, los únicos que podrían tener algún tipo de responsabilidad desde mi punto de vista por estos hechos son exclusivamente los explotadores, con los que mi cliente, la única vocación que tenía era cobrarles una mensualidad para a su vez poder pagar el arriendo del local a los propietarios", ha enfatizado.

Respecto a su estancia en el Caribe en los últimos meses, Maza ha sostenido que su cliente "tiene negocios allí", pero eso no le ha impedido estar a disposición de la Justicia. De hecho, ha dicho, "se encontraba en España en el momento de la sucesión de los hechos", aunque no en las discotecas, "porque no tenía vinculación".

"En el momento que lo supo estuvo aquí y estuvo a disposición de la Policía y de quien pudiese llamarlo, pero tuvo que atender sus negocios en el extranjero y viniendo aquí en el momento que fue requerido por la policía. Él va a estar aquí cada vez que sea requerido y en cualquier momento a disposición, tanto de la justicia como de la policía, como de quien pueda ser llamado con respecto a este asunto", ha aclarado el abogado.