Suspendidas las clases en dos centros educativos de Los Alcázares por las precipitaciones

MURCIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha decretado este lunes la suspensión de las clases en el colegio Bienvenido Conejero y el instituto Menárguez Costa, ambos en Los Alcázares, debido a las lluvias registradas este domingo por la noche.

El Gobierno regional ha tomado esta decisión teniendo en cuenta que ambos centros educativos se encuentran en zonas inundables, con la posibilidad de sufrir avenidas de agua por las precipitaciones.

El resto de colegios de la Región de Murcia han arrancado las clases con normalidad, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.