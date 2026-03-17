Swing Original Monks, Papaya Dada y Paola Navarrete, en la 31ª edición de La Mar de Músicas dedicada a Ecuador

Swing Original Monks - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MURCIA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diversidad musical de Ecuador será protagonista de la 31 edición de La Mar de Músicas, festival que se celebrará en el mes de julio, del 17 al 25 de julio, en Cartagena y que este 2026 hará un especial del país andino a través de su música, cine, arte y literatura. Machaka, Lolabúm, San Pedro Bonfim y sus milagros, LaTorre, Papaya Dada, Paola Navarrete, Humazapas, Jatun Mama, Swing Original Monks y Margarita Laso son los artistas que forman parte de esta programación que va desde la música andina a la electrónica, desde el pasillo al pop, para mostrar la riqueza musical de Ecuador.

El festival, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, sitúa este 2026 su foco en un territorio cuya escena cultural vive un momento de gran creatividad, con propuestas que dialogan entre la tradición y la experimentación contemporánea. "Con la selección que hemos hecho queremos reflejar la riqueza y diversidad sonora del país, desde el rock alternativo, el pop independiente y la electrónica hasta las músicas tradicionales andinas, las fusiones latinoamericanas y la canción de raíz", ha señalado el director del festival, Eugenio González.

Entre los nombres más reconocidos de esta programación se encuentra Swing Original Monks, una de las bandas ecuatorianas con mayor proyección internacional de la última década, conocida por su mezcla de ritmos andinos como el pasillo o el sanjuanito con ska, electrónica o música balcánica en lo que han definido como "folktrónica andina". Junto a ellos estará Papaya Dada, una de las bandas más escuchadas del país y una de las responsables de renovar el sonido festivo de la cumbia y la chicha andina, con influencias de hip hop o funk en lo que el grupo denomina "chicha radioactiva".

El festival también contará con artistas que representan el pulso actual del pop y la música alternativa ecuatoriana. Paola Navarrete, una de las figuras clave de la renovación del pop independiente del país, presentará su universo sonoro entre el indie pop, la electrónica y la canción de autor. También estarán Lolabúm, una de las bandas más influyentes de la nueva escena alternativa latinoamericana, con un sonido que mezcla pop independiente, rock y electrónica, y letras generacionales con una marcada sensibilidad literaria.

La programación incluirá también proyectos que exploran nuevas fusiones entre tradición y modernidad. Machaka mezcla los sonidos urbanos con ritmos andinos, bolero o cumbia en una propuesta que él mismo define como "Ecuadorian sabrosura"; artista que ha hecho de la fusión su lenguaje, siendo ya uno de los artistas con más proyección internacional en estos momentos del Ecuador.

LaTorre, por su parte, propone un electropop íntimo y evocador donde los paisajes electrónicos dialogan con resonancias de la tradición andina. Por su parte, San Pedro Bonfim y sus milagros, proyecto solista del músico Pedro Bonfim Salgado, explora una canción latinoamericana abierta a la experimentación sonora con un marcado pulso poético

El especial ecuatoriano se completará con propuestas conectadas con las raíces culturales del país. Humazapas, agrupación de música y danza tradicional kichwa nacida en Cotacachi, trabaja en la recuperación de rituales y músicas del calendario andino, mientras que el dúo Jatun Mama combina la música kichwa con la electrónica en una propuesta contemporánea que dialoga con la vida y las celebraciones de las comunidades indígenas. Junto a ellos estará Margarita Laso, una de las voces más importantes de la música ecuatoriana, dedicada desde hace décadas a la recuperación y difusión del repertorio tradicional del país, especialmente géneros como el pasillo, el yaraví o el sanjuanito.

Con esta programación, La Mar de Músicas muestra al público las escenas musicales más interesantes del panorama internacional. La presencia de estos diez proyectos permitirá descubrir la riqueza cultural de Ecuador, un país donde conviven las músicas ancestrales, las nuevas fusiones urbanas y la experimentación sonora contemporánea, convirtiendo a Cartagena durante el festival en un punto de encuentro con la cultura ecuatoriana.

El festival organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, cuenta para este Especial Ecuador, con la colaboración de la Embajada del Ecuador en España y la Fundación Música Joven. Próximamente se dará a conocer la programación completar del evento.