El talento joven de la UCAM conecta con el mercado laboral en su Feria de Empleo

IV Feria de Empleo de la UCAM - UCAM

MURCIA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de las Pérgolas del Campus de Los Jerónimos ha acogido este jueves la Feria de Empleo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), evento central de la IV Semana de Empleo y Formación, según ha informado la institución docente.

La iniciativa, organizada por el Servicio de Orientación e Inserción Laboral (SOIL), ha facilitado el contacto directo de los estudiantes con más de 60 empresas e instituciones públicas y privadas para abordar opciones como el primer empleo, el emprendimiento o la preparación de oposiciones.

Durante la jornada, los alumnos han interactuado con responsables de Recursos Humanos de firmas líderes y con representantes del Ministerio de Hacienda, la Comunidad Autónoma y el Ejército. Los asistentes han podido entregar sus currículums y conocer de primera mano los procesos de selección y las demandas actuales del mercado.

En la inauguración han participado María Dolores García, presidenta de la UCAM; Josefina García, rectora; Pilar Valero, directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF); y Manuel Ruiz, vicerrector de Calidad y Ordenación Académica.

En sus intervenciones, han destacado el compromiso de la institución con la empleabilidad y la importancia de transmitir valores que aporten un "factor diferencial" en el desempeño profesional de los egresados.

Asimismo, se ha subrayado la estrategia de la universidad de diseñar sus títulos en estrecha colaboración con organizaciones externas. Este modelo busca integrar las habilidades más demandadas, más allá de los conocimientos técnicos, para garantizar una inserción laboral eficaz.

Al respecto, la directora del SEF, Pilar Valero, ha aportado datos positivos sobre el contexto regional al señalar que la tasa de paro para personas con estudios superiores en Murcia se sitúa en un 5,9%, lo que representa la mitad de la media regional.

AYUDAS A LA MOVILIDAD

Además, Valero ha explicado que la Red de cooperación Eures, que en la Región de Murcia se integra en el SEF atendió a lo largo de 2025 un total de 1.676 consultas de personas que se interesaron por las ayudas de hasta 2.200 euros que ofrece la Unión Europea (UE) para quienes deciden vivir la experiencia de trabajar en otro país europeo.

Estas ayudas a la movilidad permiten a sus beneficiarios sufragar los gastos ocasionados por la participación en procesos de selección en el extranjero o para incorporarse a un puesto de trabajo en un país de la UE, de Noruega y de Islandia. Todas ellas son compatibles y pueden solicitarse en cualquier momento del año.

"Gestionadas por la Red Eures, las ayudas facilitan que la movilidad sea una opción real para todos, ya que garantizan que cualquier persona pueda acceder a una oportunidad en el extranjero, ya sea laboral o académica y conocimientos lingüísticos", ha comentado la directora general del SEF.

En este sentido, una persona que se desplace a otro país para realizar una entrevista de trabajo puede cubrir los gastos de transporte y alojamiento con una ayuda que oscila entre los 385 a los 500 euros, mientras que este importe asciende a los 2.200 euros si lo que se solicita es subvencionar la realización de un curso intensivo del idioma del país donde se comienza a trabajar.

En cuanto a la ayuda disponible para sufragar los primeros gastos ocasionados para instalarse en otro país tras haber sido contratados, el importe puede ascender a los 1.800 euros, repartidos en tres pagos. El año pasado fueron 37 personas de la Región de Murcia las que obtuvieron alguna de estas ayudas a la movilidad tras haber sido asesoradas por el personal de Eures.

Sus destinos principales fueron Irlanda y Alemania, en los que trabajan como profesionales de educación infantil, enfermería, medicina y conducción de autobús. Le sigue Francia, ocupando puestos de fisioterapeuta, farmacéutico y terapeuta ocupacional.

Las personas interesadas en obtener más información sobre estas ayudas, así como todos los servicios que ofrece esta red de cooperación a la movilidad de trabajadores, tienen que pedir cita en su oficina de empleo indicando que desean información sobre Eures. Pueden hacerlo a través de la oficina virtual del SEF o directamente en su oficina de empleo.