La talla de la Virgen de la Fuensanta de Barcelona ingresará en el Centro de Restauración para una intervención integral

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La escultura de vestir de Nuestra Señora de la Fuensanta, perteneciente a la Casa Regional de Murcia en Barcelona, ingresará en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma para su completa restauración, respondiendo al compromiso adquirido por el presidente de la Comunidad Autónoma durante su última visita a esta Casa Regional.

La talla fue encargada en 1959 por la Cámara de Comercio de Murcia al escultor José María Sánchez Lozano (1904-1995) con el propósito de mantener viva la devoción a la patrona de Murcia entre los emigrantes murcianos residentes en la capital catalana. Desde entonces, la imagen se encuentra depositada en la parroquia de San Olegario de Barcelona, donde es objeto de culto y devoción por parte de la comunidad murciana.

En el Centro de Restauración, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, se llevará a cabo una intervención integral que incluirá tanto el tratamiento de la parte escultórica como la conservación del ajuar que acompaña a la imagen, en la que destacan las piezas de orfebrería (corona, rostrillo, cetro y media luna) que reproducen los modelos tradicionales del exorno de la patrona de Murcia.

La restauración integral va a permitir garantizar la conservación de una obra de gran valor devocional y artístico, que forma parte de la memoria colectiva de los murcianos que emigraron a Cataluña en los años sesenta.

Como dato histórico, tras su bendición en la Catedral de Murcia por el obispo de Cartagena, Ramón Sanahuja y Marcé, catalán de nacimiento, la imagen fue trasladada en ferrocarril hasta Barcelona, donde fue recibida oficialmente por el Ayuntamiento y homenajeada con una ofrenda floral multitudinaria en la basílica de La Merced, patrona de la Ciudad Condal, antes trasladarla hasta su actual emplazamiento.

Hoy mismo la imagen de la Fuensanta catalana volverá a Murcia para ser restaurada y lo hará en un transporte especial organizado a los efectos para proporcionar la adecuada seguridad en su traslado. La Casa de Murcia en Barcelona, creada en 1929, y la Cofradía de la Virgen de la Fuensanta en la capital catalana, de 1961, mantienen la veneración a la imagen desde su llegada a la Ciudad Condal en San Olegario, donde protagoniza las fiestas en su honor cada mes de septiembre.