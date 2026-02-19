El taller 'Jóvenes que asombran' invita a rodar un cortometraje de cine fantástico sólo con el móvil

La concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, presenta la quinta edición del taller formativo y competitivo de cine con smartphones 'Jóvenes que asombran' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos del Ayuntamiento de Murcia y la Fundación Sombra han impulsado la quinta edición del taller audiovisual de cine fantástico 'Jóvenes que asombran', que incluye sesiones de formación y se celebrará del 9 al 14 de marzo, según ha informado el Consistorio.

Los cortometrajes se grabarán con un smartphone, se elaborarán a partir de un guion único escrito por el profesional Carlos Lluch y se proyectarán en la Filmoteca Regional de Murcia en una sesión especial de clausura.

Las inscripciones, disponibles a través de la web oficial de la Fundación Sombra, permanecerán abiertas hasta el 26 de febrero y se adjudicarán por orden de llegada hasta completar las 100 plazas disponibles.

La iniciativa, presentada este jueves por la concejal de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López-Briones, reta a jóvenes del municipio a rodar un cortometraje de cine fantástico con una duración máxima de 6 minutos, utilizando únicamente un smartphone como herramienta de grabación.

Como fase previa al rodaje, los participantes asistirán a un taller intensivo de cine con smartphones que se celebrará del 9 al 13 de marzo, en horario de 17.00 a 20.30 horas, en el Cuartel de Artillería.

Durante cinco jornadas presenciales, recibirán formación en elaboración de guion, dirección de actores y producción audiovisual de la mano de profesionales del sector como Mario Magaña y Tomás Iniesta, de la productora murciana ISKILL, junto al director del proyecto, Javier García, y el coordinador Rafael Escudero.

La 'Batalla Fílmica' tendrá lugar el 14 de marzo y durante ella los participantes, organizados en equipos, dispondrán de ocho horas para rodar sus cortometrajes en distintos puntos de la ciudad, con punto base en la Plaza Santo Domingo.

Todos los equipos trabajarán a partir de un guion único de temática fantástica, escrito por el profesional Carlos Lluch, lo que garantizará la igualdad de condiciones y permitirá al jurado valorar la creatividad, la puesta en escena y la capacidad narrativa de cada propuesta.

Después, se procederá al montaje del material grabado, que se realizará con asesoramiento de profesionales del sector.

Posteriormente, los cortometrajes se proyectarán en la Filmoteca Regional de Murcia en una sesión especial de clausura y las obras serán publicadas en el canal oficial del festival en YouTube, ampliando así su difusión y visibilidad.

Un jurado compuesto por profesionales del sector audiovisual de la Región de Murcia será el encargado de seleccionar el mejor proyecto, que recibirá un premio de 800 euros. Además, se concederán dos premios de 150 euros al mejor actor y a la mejor actriz.

Consolidado tras cinco ediciones, 'Jóvenes que asombran', es una iniciativa cultural y educativa que acerca el lenguaje cinematográfico a los jóvenes, fomenta el uso responsable y creativo de la tecnología y promueve valores como el trabajo en equipo, la ética profesional, la organización, la creatividad colectiva y la socialización cultural, siempre tutelados por profesionales del sector audiovisual.

PARTICIPACIÓN

Podrán participar jóvenes de entre 15 y 30 años residentes en el municipio de Murcia, con un aforo máximo de 100 plazas. La selección se realizará por orden de inscripción hasta completar plazas.

La asistencia al taller completo es obligatoria y los menores deberán presentar autorización paterna o del tutor legal. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 26 de febrero, a través del formulario disponible en la web oficial de la Fundación Sombra.