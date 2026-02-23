El tanque de tormentas de Playa Honda se llenó siete veces en 2025

Inauguración de tanque de tormentas en Playa Honda - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han inaugurado hoy el tanque de tormentas de Playa Honda cuya función es contener la entrada de agua dulce en el Mar Menor y los sedimentos derivándolos hacia la depuradora. Esta obra ha supuesto una inversión de 5,6 millones de euros y eleva hasta 14 las infraestructuras de este tipo construidas por el Gobierno regional.

El depósito de este tanque ambiental tiene capacidad para retener 8.200 metros cúbicos, es decir, "el equivalente a tres piscinas olímpicas", ha señalado López Miras, según han informado desde el Ejecutivo regional. Desde su puesta en funcionamiento, se ha llenado en siete ocasiones en 2025.

López Miras ha subrayado que "con este tanque de tormentas cumplimos tres objetivos fundamentales: evitar la llegada al Mar Menor de aguas de lluvia con arrastres y sedimentos; proteger a los vecinos de inundaciones en la zona, y además crear un parque y un entorno de convivencia social en Playa Honda".

La inversión realizada permite ampliar la capacidad de almacenamiento y optimizar el funcionamiento de las redes de saneamiento municipales, reduciendo la presión sobre el sistema en momentos críticos y garantizando una gestión más sostenible y eficiente del agua.

Sobre el depósito del tanque de tormentas de Playa Honda se ha construido una nueva zona de ocio con juegos infantiles. Junto con la construcción del tanque se ha renovado la red de colectores de pluviales con la construcción de tres nuevos tramos de 800, 1.000 y 1.200 mm de diámetro que suman 1.543 metros lineales de longitud.

Arroyo ha explicado que el sistema intercepta las escorrentías y almacena el agua para su posterior tratamiento, logrando que "los daños se minimicen hasta tal punto de que los vecinos no hayan notado que ha llovido".

Asimismo, la regidora ha puesto en valor que el proyecto no solo cumple una función técnica, sino que ha creado un nuevo espacio de recreo y convivencia sobre el propio tanque. "Aquí en Playa Honda hay una población fija durante todo el año, gente muy activa que disfruta de estar en la calle y hacer deporte. Por eso, era una prioridad para el Ayuntamiento habilitar esta zona de juegos y encuentro social", ha añadido Arroyo, subrayando que la obra es "un ejemplo más de la colaboración entre administraciones para dar respuesta a las necesidades de nuestros vecinos".

Además, se han instalado más de 178 metros lineales de imbornales y rejillas que recogerán el agua de lluvia a los efectos de evitar la inundación de las calles de la población costera. Esta actuación ayudará a proteger el Mar Menor y mejorará la calidad de vida de los vecinos de Playa Honda haciendo que sus calles puedan ser transitables durante los episodios de lluvia.

Los 5,6 millones de euros de inversión han sido financiados con el apoyo del fondo europeo de desarrollo regional Feder (80 por ciento) y fondos propios de la Comunidad (20 por ciento).

El tanque de Playa Honda se suma a la red de tanques ambientales que ha impulsado el Gobierno regional en los últimos años y que pueden evitar la entrada de hasta los 200.000 m3 de agua dulce al Mar Menor durante los episodios de lluvias intensas. De los 26 tanques de tormentas con los que cuenta la Región de Murcia, el Campo de Cartagena concentra 14 tanques de diferentes capacidades.

LORQUÍ, ALCANTARILLA Y LAS TORRES DE COTILLAS

Durante el acto, el presidente también ha anunciado que la Región de Murcia alcanzará una capacidad total de 315.000 metros cúbicos en sus tanques ambientales gracias a una inversión de 8,3 millones de euros destinada a reforzar las infraestructuras de saneamiento y protección ambiental con tres nuevas infraestructuras.

En estos momentos, se están construyendo tres nuevos tanques ambientales en los municipios de Lorquí, Alcantarilla y Las Torres de Cotillas, que incrementarán la capacidad actual en 70.000 metros cúbicos.

Esta red de infraestructuras hidráulicas permite almacenar y regular grandes volúmenes de agua en episodios de lluvias intensas, evitando vertidos al mar y reduciendo el riesgo de inundaciones en zonas urbanas especialmente sensibles.