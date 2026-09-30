Archivo - La tasa de absentismo laboral alcanza el 8% en la Región de Murcia, por encima de la media nacional, según Randstad - CARM - Archivo

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia registró una tasa de absentismo laboral del 8% de las horas pactadas durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un incremento de seis décimas respecto al mismo periodo del año anterior y sitúa a la Comunidad ocho décimas por encima de la media nacional, del 7,2%, según el informe de absentismo de Randstad Research, elaborado a partir de datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el caso del absentismo derivado de incapacidad temporal (IT) o baja médica, la tasa de la Región alcanzó el 6,2% de las horas pactadas, dos décimas más que un año antes y seis décimas por encima del promedio nacional, situado en el 5,6%.

Por sectores, la industria registró la tasa de absentismo más elevada en la Región, con un 8,1% de las horas pactadas, de las que un 5,9% correspondieron a IT. Este porcentaje supone un aumento de dos décimas respecto al mismo periodo del año anterior.

Le siguió el sector servicios, con un absentismo del 8%, del que un 6,3% correspondió a bajas por IT. En este caso, la tasa aumentó siete décimas interanuales.

Por su parte, la construcción registró una tasa de absentismo del 7,5%, con un 6% correspondiente a situaciones de incapacidad temporal, tras experimentar un incremento de seis décimas respecto al segundo trimestre de 2025.

A nivel nacional, el absentismo provocó la pérdida del 7,2% de las horas pactadas durante el segundo trimestre, dos décimas más que en el mismo periodo del año anterior. En promedio, 1.637.174 personas no acudieron diariamente a su puesto de trabajo, de las que 1.274.528 se ausentaron por situaciones de incapacidad temporal.