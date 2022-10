Teatro y música se dan cita en la Biblioteca Regional el próximo viernes en 'Jalouín. El regreso'

La jornada constará de algunas de las escenas más representativas de 'Don Juan Tenorio'

MURCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) ha preparado por segundo año consecutivo una serie de actividades en conmemoración de 'Halloween' y del Día de Todos los Santos, que tendrán lugar el próximo viernes, día 28, a partir de las 19.00 horas, en el vestíbulo de la biblioteca, bajo el título 'Jalouín. El regreso', según informaron fuentes del Gobierno autonómico en un comunicado.

Los asistentes podrán disfrutar de una antología de escenas de 'Don Juan Tenorio'. Si el pasado año ya se ofreció una versión abreviada de la célebre obra de José Zorrilla, en esta ocasión se recuperan algunos de los momentos más relevantes en la obra, protagonizados por los personajes de don Luis, don Juan, Brígida y doña Inés.

Después, se representará una Santa Compaña, la procesión de ánimas del folklore de diversas partes de España, integrada por personajes modernos del cine y la literatura de terror. El personaje de cine Bitelchús será el encargado de dar un paseo por el edificio, intentando encerrar de nuevo en los libros los fantasmas que puedan habitar entre las paredes de la biblioteca.

Tanto la antología del 'Tenorio' como esa particular Santa Compaña corren a cargo de la compañía cartagenera Ditirambo y de Elena Montes (Montes Producciones).

Por último, también se incluye una actuación a cargo de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia, que interpretarán diversas piezas que forman parte de la cultura de terror. Un cuarteto de cuerda integrado por Laura García, como primer violín; María Sánchez, como segundo violín; Javier Serrano, como viola; y Miguel Baró, como violonchelo. El programa está compuesto por: 'This is Halloween' (banda sonora original de la película 'Pesadilla antes de Navidad'), de Danny Elfman; 'Fright Night', suite con arreglos de James Kazik; 'Danza macabra', de Camile Saint-Saens; 'El aprendiz de brujo', de Paul Dukas; la banda sonora de 'La novia cadáver', de Danny Elfman; 'One Last Wish', banda sonora de la película 'Casper', obra de James Horner; y 'Recuérdame', banda sonora de 'Coco', de Benjamin Bratt.