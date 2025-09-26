El Teatro Romea acoge la presentación del videoclip de 'Esto es Murcia', el himno del 1.200 aniversario

Presentación del el videoclip de 'Esto es Murcia' - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Romea ha sido este viernes el escenario de la presentación oficial del videoclip de 'Esto es Murcia', una canción que conmemora el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El alcalde, José Ballesta, acompañado por los artistas participantes, han presentado el resultado final de meses de trabajo conjunto con un filme que ya se puede visualizar en las plataformas digitales.

El videoclip, dirigido por Kalon Bay, es una pieza visual que combina imágenes e ilustraciones de rincones emblemáticos de Murcia, como la Glorieta, las plazas de Santo Domingo y del Cardenal Belluga, el Teatro Romea y el Santuario de la Fuensanta, y representaciones como las Fiestas de Primavera y la Navidad, creando una narrativa que acompaña y potencia el mensaje de la canción.

Junto a él, se ha presentado también un vídeo 'making off' en el que se recoge el proceso creativo y de grabación con el trabajo de músicos, productores y técnicos que han hecho posible la iniciativa.

La canción ha sido compuesta por Funambulista (Diego Cantero), Jorge Guirao (Second) y Madbel, y reúne en un mismo proyecto a Viva Suecia, Varry Brava, Walls, Ruth Lorenzo y Kuve. "Se trata de un himno pop-indie rock en el que confluyen distintas generaciones, estilos y trayectorias unidos por un mismo objetivo: rendir homenaje a Murcia y transmitir un sentimiento de orgullo compartido", ha señalado el Consistorio.

Ballesta ha destacado que "Murcia en este momento está pisando fuerte y eso es gracias a estas nuevas generaciones de murcianos que, cada mañana, cuando se levantaban y miraban por su ventana, ese horizonte se les quedaba pequeño y decidieron sustituir precisamente los obstáculos por horizontes. Así que muchísimas gracias por este esfuerzo, por este trabajo".

El regidor ha añadido que "se va a convertir en el himno a Murcia de este 1.200 aniversario en el inicio del siglo XXI de una nueva Murcia". Más allá del estreno audiovisual, 'Esto es Murcia' acumula en la primera semana más de 150.000 reproducciones en las principales plataformas digitales de música.

'Esto es Murcia' es, además, un proyecto con fines solidarios, ya que los beneficios obtenidos con la canción se destinarán íntegramente al Banco de Alimentos de Murcia.