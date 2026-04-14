Los teatros de Murcia reciben esta semana al cantante Quique Gónzalez y un esperpento clásico de Valle-Inclán

Archivo - El músico Quique González - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MURCIA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los teatros y auditorios de Murcia vuelven esta semana con una programación para todos los públicos en la que destacan el concierto de Quique González y la representación del esperpento 'Los cuernos de Don Friolera', de Tamón María del Valle-Inclán, en el Teatro Romea, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.

La oferta cultural se completa con el estreno de 'El Observador' dentro del ciclo 'Pequeño Gran Teatro', el regreso de 'A pie de calle' a las pedanías y una agenda de espectáculos que incluye música, teatro contemporáneo y actividades infantiles .

La programación arrancará en la Sala Pequeña del Teatro Circo Murcia este miércoles, a las 20.00 horas, con 'El Observador', la pieza de Luis Matilla que la compañía UGTeatro llevará a escena en una nueva entrega del ciclo 'Pequeño Gran Teatro'. Se trata de una obra del Nuevo Teatro Español que sigue a una pareja que vive su día a día sintiéndose vigilados.

Habrá más teatro en este espacio con 'Adolescencia infinita' este viernes, a las 20.00 horas, una pieza en la que la compañía valenciana Pont Flotant reflexiona sobre la adolescencia propia y ajena y sus luces y sombras desde la perspectiva de tres adultos.

"¿Éramos nosotros también así entonces? ¿Volveríamos a esos años o los enterraríamos para siempre?", se preguntan los protagonistas de una obra que persigue la experimentación escénica y la mezcla de lenguajes interpretativos.

La música llegará al Teatro Circo Murcia este sábado, a las 20.00 horas, con Quique González y la gira de presentación de su disco '1973' (Cultura Rock, 2025). Entre el songwriter americano y el cantautor mediterráneo, el madrileño ha construido disco a disco una carrera basada en la honestidad que culmina ahora en este trabajo maduro e introspectivo que decidió bautizar con su año de nacimiento.

La semana terminará en el TCM con más música, pero en este caso orientada a los más pequeños con el concierto 'Descubriendo a Héroes del Silencio' el domingo, a las 12.00 horas. El repertorio, formado por clásicos de la banda zaragonaza, contará con volumen adaptado y juegos para poner a cantar a toda la familia.

TEATRO ROMEA

Este domingo también será para los más jóvenes de la casa en el Teatro Romea con el espectáculo 'Sube el volumen...¡y a bailar!' de La Pandilla de Drilo (12.30 y 18.00 horas). Drilo y los suyos celebran 15 años y lo harán con un divertido espectáculo en el que sonarán todos su éxitos.

Pero antes, este jueves, a las 20.30 horas, sonarán los éxitos de Triana. El show 'Una noche de amor desesperada', basado en el disco de 50 aniversario de la formación sevillana, pondrá sobre el escenario a una banda excepcional para interpretar temas emblemáticos como 'En el lago', 'Tu frialdad' y 'Abre la puerta'.

Será el sábado a las 20.00 horas cuando pueda verse el clásico de Ramón María del Valle-Inclán 'Los cuernos de Don Friolera'. Ainhoa Amestoy dirige este esperpento que estalla cuando al militar Don Friolera le llegan rumores de que su mujer, Doña Loreta, le está siendo infiel con el barbero Pachequín.

AUDITORIOS Y 'A PIE DE CALLE'

El ciclo 'A pie de calle' regresa este viernes, a las 19.00 horas, en el Jardín de la Constitución de Cabezo de Torres con 'Domte', una pieza poética y visual que refuerza el poder de lo colectivo frente al individualismo usando un juego de estructuras y equilibrios: el público dará vida al minotauro sobre el que cabalga el protagonista.

La Coral Via Musicalis y Teatro Edmundo Chacour debatirán sobre el amor en el Auditorio de Beniaján este viernes, a las 20.00 horas, con el particular formato de 'De amor y desamor', a medio camino entre el concierto coral y la interpretación teatral.

El mismo espacio acogerá este sábado 'Las tres hermanas', una versión del clásico de Chéjov que consiguió el premio a Mejor Actor de Reparto en los Azahar 2025, en los que también estaba nominada a Mejor Dramaturgia, Versión o Autoría.

El Teatro Bernal de El Palmar también acogerá dos espectáculos esta semana. El primero de ellos será 'Señoras al bingo' este viernes, a las 20.00 horas, un show cómico que integra al público en la tradicional quedada semanal de cuatro mujeres para jugar unos cartones y cotillear sobre el vecindario.

La segunda será 'Tierra mía' el domingo a las 12.00 horas, una historia familiar sobre dos personajes, un habitante de la superficie terreste y otro de las profundidades que descubren que su amistad puede ser más fuerte que las diferencias que les separan.

Además, Onírica Mecánica pasará por el Auditorio de Algezares el sábado, a las 19.00 horas, con 'Verne', una obra que repasa las vibrantes novelas e ingenios de Julio Verne e invita al público a reflexionar, a partir del presente, sobre qué futuro quiere imaginar.