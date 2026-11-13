El tejido industrial de la Región contará con dos líneas de ayudas para reducir el consumo energético

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, preside el Consejo Asesor de Industria de la Región de Murcia (CARI) - CARM

MURCIA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tejido industrial de la Región de Murcia contará con dos líneas de ayudas dotadas con más de 19 millones de euros para financiar actuaciones de ahorro y eficiencia energética en industrias y edificios del sector terciario, según ha informado la Comunidad.

Las bases reguladoras de ambos programas se han publicado este viernes en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM), como paso previo a la apertura de las correspondientes convocatorias.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha informado de estas ayudas durante la reunión del Consejo Asesor de Industria de la Región de Murcia, en la que se han abordado diferentes cuestiones relacionadas con la actividad industrial.

Las dos líneas cuentan con una asignación conjunta de 19.074.736 euros, que tramita el Gobierno regional y proceden del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. De esta cantidad, más de 11,3 millones corresponden al programa dirigido a pequeñas, medianas y grandes industrias, y los 7,7 millones restantes a la mejora energética de edificios existentes del sector servicios.

La finalidad es reducir el consumo de energía final mediante inversiones en instalaciones, equipos y procesos productivos, así como en edificios destinados a actividades económicas y servicios.

Los dos programas se gestionarán a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

La publicación de las bases permite a las industrias conocer con antelación los requisitos para acceder a las subvenciones, las actuaciones financiables y los porcentajes de ayuda. De este modo, los interesados podrán estudiar las inversiones que necesitan acometer y preparar los proyectos para optar a los fondos cuando se publiquen próximamente las convocatorias.

Las ayudas tendrán carácter de subvención a fondo perdido y se concederán por orden de presentación de las solicitudes que cumplan los requisitos, hasta agotar los fondos disponibles.

El pago de las subvenciones se producirá en el mismo acto de concesión, de modo que los beneficiarios podrán disponer de los fondos para acometer las inversiones previstas sin tener que esperar a su justificación final.

MEJORA DE LA EFICIENCIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS

La primera línea de ayudas está destinada a mejorar la tecnología de equipos y procesos industriales existentes, así como la implantación de sistemas de gestión energética que permitan conocer, controlar y reducir los consumos. Los proyectos han de acreditar el ahorro energético derivado de las actuaciones.

Las ayudas se adaptan al tamaño de las industrias. De este modo, las pequeñas industrias podrán obtener hasta el 65% de los costes elegibles, el 55% en las medianas y el 45% en las grandes. El importe máximo de la subvención por beneficiario y convocatoria será de cinco millones de euros.

Por otro lado, la segunda línea de ayudas tiene como fin mejorar la eficiencia energética de edificios existentes destinados a actividades del sector servicios, bien en su totalidad, locales o zonas con una superficie útil superior a 500 metros cuadrados.

Son subvencionables las mejoras en el aislamiento de los edificios, la renovación de instalaciones de calefacción y refrigeración, la incorporación de energías renovables y la modernización de los sistemas de iluminación, automatización y control.

Las mejoras en edificios deben suponer una reducción mínima del 20% en el consumo de energía final y contar con una inversión elegible mínima de 30.000 euros. Las subvenciones podrán cubrir el 90% de los costes, con un máximo de 300.000 euros por beneficiario y convocatoria.

SEGUIMIENTO DEL PLAN INDUSTRIAL

Los asistentes a la reunión del Consejo Asesor de Industria también han abordado la evolución del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que contempla siete ejes estratégicos, 55 medidas y 255 acciones, así como los principales indicadores de la actividad industrial regional.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2026 el Índice de Producción Industrial (IPI) registra un crecimiento del 5,8%, lo que sitúa a la Región como la segunda comunidad con mayor incremento.

El Índice de Cifras de Negocios ha aumentado un 11,8%, el mayor crecimiento entre las autonomías, y el sector industrial alcanza los 102.900 ocupados, un 7,86% más, según la Encuesta de Población Activa (EPA).

A estos datos, la Comunidad ha sumado la evolución de las exportaciones, que registran un incremento del 20% en el sector industrial, con exportaciones regionales que alcanzan los 9.800 millones de euros, según el ICEX.