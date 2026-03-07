Tellado (PP): "Celebramos el Día Internacional de la Mujer sin pedir permiso a nadie y sin excluir a nadie"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, junto a López Miras y Noelia Arroyo - PP

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha clausurado hoy en Cartagena el acto central del PP con motivo del Día Internacional de la Mujer, un acto en el que ha estado acompañado por el presidente del PPRM, Fernando López Miras, y la alcaldesa de la Ciudad Portuaria, la 'popular' Noelia Arroyo.

Tellado ha destacado que desde que nació el PP, "al albur de la Constitución española de 1978, la defensa de la igualdad está en nuestro ADN y siempre ha sido y debe seguir siendo nuestra auténtica razón de ser".

"El PP defiende la igualdad en un sentido amplio y un sentido integral. La igualdad entre territorios, independientemente del código postal en el que vivan; la igualdad entre generaciones, porque no queremos abrir brechas generacionales", ha remarcado.

En este punto, ha criticado al Gobierno de España, que pretende enfrentarnos a todos, enfrentar a los hombres con las mujeres, a los trabajadores con los empresarios, a los jóvenes con los mayores, a los de izquierdas con los de derechas. Y es que, la política va precisamente de todo lo contrario, va de unir".

Por ello, ha dicho, "celebramos el Día Internacional de la Mujer sin pedir permiso a nadie, porque no tenemos que pedirle permiso a nadie, y sin querer excluir a nadie, independientemente de a quién voten o de con quién se identifiquen".

También en el Congreso de los Diputados, ha añadido, "con un acto tremendamente emocionante organizado por nuestro grupo parlamentario en el Congreso, donde le dábamos voz a una activista iraní que explicaba las dificultades de ser mujer en el régimen de los ayatolás". "No hay democracia real si no hay igualdad. No hay democracia si no hay libertad", ha remarcado.

Para el secretario general del PP, "la principal brecha en la igualdad es la brecha de la maternidad. Una brecha que sigue siendo una herida abierta en nuestro sistema laboral". "La conciliación y la corresponsabilidad son dos asignaturas pendientes donde tenemos que seguir caminando", ha aseverado.

Al hilo, ha destacado que Alberto Núñez Feijóo ha sido el primer presidente autonómico en poner en marcha la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. "Eso es sensibilidad, eso es entender los problemas reales de la sociedad, los problemas reales de las mujeres que quieren tener una carrera profesional y que tiene que ser perfectamente compatible con su familia".

LA LACRA DE LA VIOLENCIA MACHISTA

"Tenemos que seguir trabajando contra esa lacra que es la violencia machista, y tenemos que posicionarnos, desde luego, con una rotundidad que acabe erradicando esos comportamientos machistas", ha afirmado Tellado, para quien España no será "una sociedad completa" hasta que ninguna mujer sufra malos tratos o viva con miedo.

Así, ha insistido en que esa lucha "no es solo de las mujeres, tiene que ser una lucha de hombres y mujeres, porque para conseguir esa igualdad todos tenemos que comprometernos. Esas son las convicciones del Partido Popular".

"NO VAMOS A ACEPTAR LECCIONES DE NADIE"

Tellado ha remarcado que el PP no va a aceptar "lecciones de nadie y menos de quienes convierten el feminismo en sectarismo, que es lo que ocurre en el caso de la izquierda española. El de Pedro Sánchez es un gobierno que ha causado un daño tremendo a la mujer y a la igualdad en nuestro país".

Así, se ha referido a la ley del 'Solo sí es sí', "que ha beneficiado finalmente a cerca de 1.000 depredadores sexuales en España", o al "escándalo de las pulseras defectuosas para los maltratadores, que han dejado desprotegidas a muchas mujeres que tenían órdenes de alejamiento de sus maltratadores".

Y el gobierno de Pedro Sánchez, según ha dicho, "ha utilizado las administraciones para enchufar a prostitutas que estaban al servicio de determinados ministros. Es el gobierno del rosario de casos de acoso sexual".

"España necesita hoy más que nunca un gobierno sensato, un gobierno decente y un gobierno cargado de ideas para mejorar nuestro país, con medidas concretas para favorecer, como decía, la conciliación, para proteger a las mujeres víctimas de violencia y para defender la verdadera igualdad en todos los ámbitos. Y hay que hacerlo predicando con el ejemplo", ha insistido Tellado.

"Nosotros podemos sentirnos muy orgullosos del ejemplo que ha dado el PP siempre que hemos tenido ocasión de gobernar. Esta semana celebrábamos los 30 años de la victoria electoral del Partido Popular con José María Aznar en el año 1996. Sus gobiernos, sus gobiernos y no otros, sus gobiernos supusieron un enorme salto de la mujer hacia puestos de responsabilidad", ha destacado.