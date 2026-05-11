Tellado (PP) ensalza el legado de José Ballesta, "un ejemplo de compromiso" con los murcianos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, acompañado por el presidente de la Comunidad y del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, tras visitar la capilla ardiente de José Ballesta - EUROPA PRESS

MURCIA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acudido este lunes a la capilla ardiente del alcalde de Murcia, José Ballesta, para trasladar, en nombre de la Dirección Nacional del Partido Popular, el pésame de toda la formación por el fallecimiento del regidor.

Acompañado por el presidente de la Comunidad y del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras, Tellado ha destacado la figura de Ballesta como un "ejemplo de compromiso" con su ciudad.

"Es un alcalde que ha demostrado querer por encima de todo a su ciudad, comprometido con esta tierra, que lo ha dado todo hasta sus últimas horas", ha señalado el portavoz 'popular' en declaraciones a los medios de comunicación.

Asimismo, ha subrayado el afecto que los murcianos están demostrando a Ballesta al referirse a las "riadas de personas" que durante toda la jornada han acudido al Ayuntamiento para testimoniar su cariño a la familia, amigos y compañeros de la Corporación municipal.

"Si uno tuviese que definir con una palabra lo que es ser un servidor público, creo que esa palabra es José Ballesta", ha aseverado Tellado, que ha insistido en el cariño de "todo un partido en todo el territorio nacional" hacia una figura que "entregó su vida al bien común".