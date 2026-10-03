Tellado (PP): "La única manera para arreglar el problema de la vivienda es desahuciando a este gobierno de la Moncloa"

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general nacional del PP, Miguel Tellado, ha señalado este sábado desde Murcia, que "la única manera para arreglar el problema de la vivienda es desahuciando al gobierno de Pedro Sánchez de La Moncloa".

Estas declaraciones las ha hecho durante la celebración de la Junta Directiva Autonómica del Partido Popular de la Región de Murcia, que ha abierto el secretario general del PP murciano, y en la que previamente ha intervenido el presidente del PP murciano, Fernando López Miras.

Tellado ha tenido un recuerdo al inicio de su intervención para el fallecido José Ballesta, el que fuera alcalde del PP en Murcia, y ha reconocido el trabajo de la actual regidora Rebeca Pérez, "para que su ausencia física no se note en esta ciudad".

"EL FUTURO DE ESPAÑA SE DECIDE AHORA"

El futuro de toda España, ha dicho Tellado, "se decide ahora, en las próximas semanas, en las próximas elecciones", en relación a la "muerte política" de Sánchez tras la no aprobación de los decretos sobre vivienda.

"Un fracaso que retrata la muerte política de este gobierno", de hecho para Tellado "Sánchez es en la práctica el expresidente del Gobierno". "La única salida para España es la convocatoria de elecciones. Ponga fecha y dele voz a los españoles", ha apostillado.

En este sentido, ha recordado que desde que los socialistas llegaron al Gobierno de la Nación la preocupación por la vivienda ha pasado de ser la número 18 a la principal para los españoles, el precio del metro cuadrado se ha disparado un 70 por ciento y los alquileres han subido un 45 por ciento.

"ELLOS SON EL PEOR 'FONDO BUITRE'"

"Cargan mucho contra los 'fondos buitre', pero ellos han sido los buitres que no han parado de robar, ellos si que son el peor 'fondo buitre' para España", ha aseverado Tellado.

Y es que, para el secretario general del PP la única manera de resolver el problema de la vivienda "no es cargar de responsabilidades a los caseros", sino que hay que "construir, construir y construir".

"Los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas han sido un salvavidas para millones de españoles", pero para Tellado, ha llegado el momento de "barrer a Sánchez" para poder solucionar "el desastre generado" por Sánchez en el sistema educativo, el mercado de la vivienda, la seguridad ciudadana o la política migratoria.

En este punto se ha referido a la situación que vive Ceuta, "una ciudad secuestrada por sus invasores, una ciudad sin ley, cuyos ciudadanos llevan 63 días de un 'sin vivir', desahuciados de sus propias calles por culpa de un Gobierno que funciona más como embajador de intereses ajenos". "¿Por qué se desoyeron las llamadas del presidente Vivas y por qué no se tuvieron en cuenta los informes de la inteligencia policial?", se ha preguntado el secretario general del PP.

Sánchez ha convertido el país en "un paraíso a ojos de las mafias, aquí en la Región de Murcia lo sabéis bien", ha señalado Tellado, para recordar todas esas "lanchas llegando durante todo el verano" a la costa murciana mientras "el Gobierno no hacía nada".

Por último, se ha referido a la investigación de la UCO sobre el supuesto plan contra la jueza Beatriz Biedma por parte de la Fiscalía General del Estado, algo que para Tellado "refleja hasta dónde están dispuestos a llegar, poniendo al servicio de una organización criminal la Fiscalía del Estado".