Teodoro García (PP) pregunta al PSOE si "tiene la vergüenza suficiente como para pedir perdón a Sánchez"

Publicado 08/04/2019 20:40:09 CET

MURCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PP por Murcia al Congreso, Teodoro García, ha recordado que hace dos años el expresidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, "se vio obligado a dimitir por unas actuaciones que hoy se han demostrado que son falsas", en referencia al auto exculpatorio de la Audiencia Nacional.

Así, se ha preguntado si el PSOE, "que fue quien promovió la moción de censura contra Sánchez, que ha sido declarado inocente hoy por los juzgados, va a tener la vergüenza suficiente como para pedirle perdón, no digo ya dimitir, que es algo que no se conjuga en el PSOE".

"Le van a pedir perdón mirándole a la cara por el daño que le han producido dos años después de que haya tenido que dimitir y demostrándose su inocencia en los juzgados", ha cuestionado García momentos antes de participar en un debate electoral.

Y es que, a su juicio, "es algo muy grave que el PSOE suele pasar por encima". "Antes de ser político hay que ser persona y si una persona acusa a otra en falso, lo mínimo que tiene que hacer es pedirle disculpas y esto no atañe ya a la política, sino a la persona y una persona que no hace eso no merece ser representante de todos los ciudadanos", ha finalizado.