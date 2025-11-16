Terra Natura Murcia libera en sus instalaciones un nuevo ejemplar de buitre leonado

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y el director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, durante la suelta del animal. - TERRA NATURA

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia ya tiene en su zona de aves un nuevo ejemplar de buitre leonado. El parque ha liberado en sus instalaciones a este animal tras ser cedido por el Centro de Recuperación de Santa Faz (Alicante) gracias al acuerdo de colaboración con la entidad para reubicar animales irrecuperables para la vida silvestre.

El centro había intentado reintroducir al ejemplar en la naturaleza, pero una lesión ocular en el ojo izquierdo, que le ha provocado la pérdida total de visión, impide su vuelta a su entorno natural con garantías de supervivencia. Por este motivo, permanecerá en Terra Natura Murcia, donde convivirá con otros siete buitres leonados.

El equipo veterinario del parque ya ha realizado un chequeo al animal, con el objetivo de valorar su estado de salud, asegurar que reúne todas las condiciones para su nuevo hábitat y facilitar su adaptación al entorno.

La cesión de este buitre forma parte de la colaboración activa que Terra Natura Murcia mantiene con diversos centros de recuperación de fauna. A través de estos acuerdos, el parque contribuye a ofrecer un entorno adecuado a animales que no pueden regresar a la naturaleza, garantizando su bienestar y permitiendo que su historia forme parte de las actividades educativas y de sensibilización que se realizan con escolares.

El director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, ha destacado que "este tipo de colaboraciones son esenciales para dar una segunda oportunidad de vida a algunos animales. En Terra Natura Murcia trabajamos para que estos ejemplares vivan en las mejores condiciones posibles. Además, estas acciones contribuyen a sensibilizar a nuestros visitantes sobre la importancia de la conservación de la fauna autóctona y sobre la labor que realizan los centros de recuperación".