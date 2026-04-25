Terra Natura Murcia refuerza su compromiso con las razas autóctonas con la incorporación de la gallina murciana

El responsable de animales de Terra Natura Murcia, Manuel Gonzálvez, el director del parque, Gustavo Martínez, y el presidente de AGAMUR, Diego Martínez Martínez, tras la entrega de los animales - PORTAVOZ

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Terra Natura Murcia sigue ampliando las especies que habitan en sus instalaciones con la llegada de la gallina murciana, un animal autóctono exclusivo de la Región que ya puede verse en La Granja de Tommy. Con la incorporación de un macho y seis hembras, el parque da un paso más en su compromiso con la conservación y la divulgación de la fauna más cercana.

La gallina murciana tiene un valor especial por su estrecha vinculación con la historia y la tradición ganadera de la Comunidad. Su presencia permite acercar a los visitantes a una raza poco conocida, al tiempo que pone en valor la importancia de preservar este tipo de especies domésticas que forman parte del patrimonio local.

La iniciativa se desarrolla gracias a la colaboración con la Asociación de Ganaderos de la Gallina Murciana (AGAMUR) y la Universidad Politécnica de Cartagena, dos entidades que trabajan activamente en la recuperación y promoción de esta especie. Esta alianza permite reforzar los esfuerzos conjuntos para garantizar su conservación.

A partir de ahora, la gallina murciana pasará a formar parte de las actividades educativas del parque: estará incluida en las charlas que las guías ofrecen a los centros escolares y contará también con sesiones específicas en colaboración con colegios dentro del programa impulsado junto a AGAMUR.

El director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, ha resaltado el valor de esta nueva incorporación, "que nos permite poner en valor un animal tradicional en la Región y proteger su mantenimiento y evolución en nuestro territorio para evitar su extinción".