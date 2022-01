Un test de diagnóstico de 13 preguntas entre los requisitos para acceder a las ayudas del 'Kit Digital'

2VM, como 'Agente Digitalizador', realiza las acciones de marketing vinculadas para asegurar grandes estándares de calidad y que se cumplen los plazos y protocolos

MURCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Uno de los requisitos indispensables para optar a la concesión de las ayudas del llamado 'Kit Digital', puesto en marcha por el Gobierno de España, es la realización por parte de pymes y autónomos de un test de evaluación personal, el llamado 'Test de evaluación digital'. Un test de 13 preguntas que evalúa el nivel de digitalización de las empresas.

Como explica la agencia 2 Veces Marketing, que se ha convertido en 'Agente Digitalizador', este 'test de diagnóstico digital' formado por 13 preguntas básicas evalúa algunos aspectos como los conocimientos digitales de los empleados, las herramientas de ciberseguridad, la velocidad de conexión a Internet o el uso de software, entre otros. Una vez realizado el cuestionario, el sistema evalúa el nivel digital de cada pyme o autónomo como 'muy bajo', 'bajo', 'alto', 'muy alto'.

Entre las cuestiones, las empresas se encontrarán en el test hay preguntas como: "¿Dispones en tu organización de medidas de seguridad para las TIC?", o "¿Cuál es el porcentaje medio de tu plantilla que cuenta con un dispositivo electrónico y utiliza Internet?". Sin embargo, este cuestionario de 13 preguntas, que se tarda en hacer unos pocos minutos no es el único requisito.

2VM explica que, para acceder a las ayudas de 12.000 euros (empresas de 49 a 10 empleados), 6.000 euros (de 9 a 3 empleados) o 2.000 euros (de 1 a 2 empleados y autónomos), la entidad debe cumplir con otros requisitos como ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo; cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas; estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establece por convocatoria; no tener consideración de empresa en crisis; o estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

Asimismo, la empresa no debe estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; no debe incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; no debe superar el límite de ayudas 'minimis' (de pequeña cuantía).

La duración media para la realización del test es, según el Ministerio de Asuntos Económicos, de diez minutos. La prueba se puede efectuar cuantas veces se desee, y para ello la empresa o profesional se tendrá que registrar previamente en la web de Acelera Pyme. Además, hay dos cuestionarios más: el test de 'autoevaluación de transformación digital' y el de 'autoevaluación de ciberseguridad'.

La agencia murciana subraya "fieles a nuestra línea de apoyo continuo al tejido empresarial, vamos a estar al lado de las empresas para que se aprovechen de esta oportunidad única. Por ello, informaremos y asesoraremos sobre toda la documentación necesaria para realizar la solicitud, y que así puedan beneficiarte de hasta 12.000 euros para su empresa a fondo perdido". Para más información se puede visitar la web https://agentedigitalizadorkit.com/ o escribir un email a kit@dosvecesmarketing.com.