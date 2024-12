Las Torres acoge este domingo un partido por la salud mental y la discapacidad con Camacho como padrino

MURCIA 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 22 de diciembre, 18.00 horas, se celebrará en el pabellón municipal de Las Torres de Cotillas la segunda edición del evento solidario 'Unidos por la salud mental y la discapacidad'. Un partido de fútbol sala que contará con un padrino de excepción, el ex futbolista y entrenador murciano José Antonio Camacho.

Sobre la cancha el espectáculo y las ganas de pasarlo bien las pondrán los equipos de fútbol inclusivo de la Fundación Lidera Atlético Torreño y del CAP Ciudad de Murcia. Organizada con motivo del día mundial de la discapacidad por la Fundación Lidera Atlético Torreño, la asociación de salud mental AFES y la asociación Enlazados, en esta cita colabora la Concejalía de Deportes.

Este evento ha sido presentado en un acto presidido por el alcalde Pedro José Noguera, que ha contado con la asistencia de sus concejales de Políticas Sociales, María Dolores Sánchez, y de Deportes, Sergio Jornet.

A esta cita también han asistido el presidente del Atlético Torreño, Fran Hurtado; la presidenta de AFES Salud Mental, María Teresa Martínez; y la presidenta de la asociación Enlazados, Carmen Rubio. La entrada solidaria tendrá un coste de 2 euros que se destinarán a proyectos de salud mental y asociaciones para la discapacidad.

Las entradas se pueden adquirir en los siguientes puntos de venta: Juanjo Estilistas (c/ campo, 107), centro deportivo Las Torres (av/ Reyes Católicos, s/n), bar José Mari y Toñi (C/ La Florida, 24), monitores del Atlético Torreño, asociación Enlazados, residencia Afes Salud mental y comarcas Las Torres de Cotillas (c/ Gloria Costa, 6). Además, se celebrará una rifa solidaria en el descanso del partido.

"Animo a todos nuestros vecinos a apoyar esta iniciativa, que se celebra con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Todo el protagonismo recaerá sobre estos futbolistas, que son un ejemplo de superación y de pasión por el deporte, que permite abrir una ventana para sensibilizar y dar visibilidad a este colectivo", destaca Noguera, que ha querido agradecer a los organizadores su gran labor.