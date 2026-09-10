Un total de 109.000 alumnos comienzan este jueves las clases en Secundaria, Bachillerato y FP Básica

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visita el colegio San Pedro, en la pedanía de Las Palas (Fuente Álamo), acompañado por la alcaldesa del municipio, Juana María Martínez, y la directora del centro, María del Carmen Sánchez - CARM

FUENTE ÁLAMO (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

Un total de 109.000 alumnos han comenzado este jueves "con normalidad y con todos los servicios operativos" las clases en Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional Básica en la Región de Murcia, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha visitado el colegio San Pedro, ubicado en la pedanía de Las Palas (Fuente Álamo), acompañado por la alcaldesa del municipio, Juana María Martínez, y la directora del centro, María del Carmen Sánchez.

Este es uno de los 11 nuevos colegios que este curso imparten por primera vez primero de la ESO en la Comunidad.

Con estas incorporaciones, ascienden a 18 los centros que ofertan estas enseñanzas en Murcia, Cartagena, Molina de Segura, Alcantarilla, Torre Pacheco, Puerto Lumbreras, Fuente Álamo y Totana, hasta sumar un global de 1.116 estudiantes.

Marín ha destacado que el objetivo de la medida es "favorecer el éxito escolar manteniendo al alumnado en su entorno educativo hasta los 14 años, propiciando una mejor transición entre etapas, sobre todo en entornos rurales y desfavorecidos, ofreciendo una educación más individualizada con mayor acompañamiento al alumnado", además de contribuir a "equilibrar la distribución en los institutos del área, reordenando los espacios y reduciendo el tamaño de los centros de Secundaria".

NUEVOS CENTROS Y MATRICULACIÓN

En los 11 nuevos colegios que se incorporan con primero de la ESO estudian un total de 266 alumnos. Cuentan con dos aulas los colegios Juan de la Cierva (Casillas-Murcia), Fernando Garrido (Canteras-Cartagena), La Asomada (Cartagena) y El Alba (Roldán-Torre Pacheco).

Se incorporan con un aula los centros Narciso Yepes (Murcia), Nuestra Señora del Carmen (Murcia), Francisco Noguera Saura (San José de la Vega, Murcia), La Purísima (El Llano-Molina de Segura), Nuestra Señora de la Asunción (Alcantarilla), Purísima Concepción (El Esparragal-Puerto Lumbreras) y San Pedro (Las Palas-Fuente Álamo).

Por su parte, los siete centros que ya contaban con primero y segundo de la ESO son Arteaga (Sucina-Murcia), Isabel Bellvis (Corvera-Murcia), Salzillo (Espinardo-Murcia), Nuestra Señora de los Dolores (Torre Pacheco), Guadalentín (El Paretón-Totana), Profesor Enrique Tierno (Lobosillo-Murcia) y Garre Alpañez (Balsicas-Torre Pacheco).

En el desglose por etapas, en Secundaria se han matriculado 77.063 alumnos; en Bachillerato, 24.929; y en FP Básica, 5.700.

Las ratios medias se posicionan en 25,48 alumnos por aula en la ESO y 30,44 en Bachillerato, cifra que se sitúa cinco puntos por debajo de la media nacional y que permite una atención más personalizada y el fortalecimiento de las plantillas.

PLANTILLAS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

En materia de personal docente, la Consejería ha cubierto en su totalidad las 3.300 plazas vacantes de profesores de Secundaria, FP y otros cuerpos ofertadas en las adjudicaciones de julio, agosto y septiembre.

Asimismo, durante el presente mes de septiembre se han convocado 876 plazas vacantes adicionales de Secundaria para garantizar que todo el profesorado estuviese en sus puestos al inicio de las clases.

En cuanto a las medidas de apoyo, se mantiene el programa de gratuidad de libros de texto, beneficiando a más de 200.000 alumnos de Primaria y Secundaria.

La red de comedores escolares en centros públicos supera las 300 instalaciones y ofrece servicio a 20.000 estudiantes desde el primer día, incrementando sus usuarios en 300 personas al incorporar al alumnado de los 11 centros que suman primero de la ESO.

Del mismo modo, continúa la regulación del uso de dispositivos digitales dentro de la 'Estrategia de digitalización de la Región de Murcia libre' implantada el pasado curso, así como la prohibición del uso de teléfonos móviles en los centros educativos vigente desde enero de 2024.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y PROGRAMAS EDUCATIVOS

Durante este curso, se atenderá a más de 6.500 alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP Básica con necesidades educativas especiales, sustentados por una plantilla superior a 3.000 profesionales entre orientadores, docentes especialistas y personal no docente de apoyo educativo.

Los 11 nuevos colegios que imparten primero de la ESO dispondrán de un orientador. En este ámbito, se han puesto en funcionamiento ocho nuevas aulas abiertas hasta alcanzar un total de 188 en la Región (57 de ellas en Secundaria), que atenderán a 1.150 alumnos.

Además, la Consejería mantendrá el 'Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental', junto con los programas 'ConviveTEAM', 'Referen-T', 'Inclu-YO' (enfocados a la reducción del absentismo) y 'SupéraTE' (tutorías en grupos reducidos para el refuerzo de lengua y matemáticas).

VISITA AL CPEIBAS SAN PEDRO

Durante la jornada, el consejero ha visitado el CPEIBas San Pedro, único centro educativo de la pedanía de Las Palas (Fuente Álamo), que cuenta con 182 alumnos en total y un aula de primero de la ESO formada por 16 alumnos y atendida por cuatro docentes.

En su recorrido por el aula de primero de la ESO, donde los estudiantes trabajan sobre la temática de la vuelta al mundo, Marín ha conocido las instalaciones de este centro, que dispone también de aula de 2 a 3 años y un comedor escolar de reciente implantación.