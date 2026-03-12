Un total de 113 centros de Secundaria de la Región implantan proyectos de bienestar emocional

MURCIA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Formación Profesional ha informado este jueves al Consejo de Gobierno de la iniciativa que ha permitido implantar este curso proyectos de bienestar emocional en 113 centros de Educación Secundaria Obligatoria sostenidos con fondos públicos, con el objetivo es promover la mejora de la convivencia escolar y del rendimiento académico del alumnado.

Estos programas educativos específicos han sido propuestos por los propios centros y permiten crear entornos educativos positivos y seguros para promover y proteger el bienestar emocional y la salud mental del alumnado y del profesorado; prevenir y detectar precozmente los problemas de salud mental en el ámbito educativo, así como el acoso escolar y el ciberacoso.

El pasado curso participaron en esta iniciativa 91 centros que impulsaron la figura del coordinador de bienestar y protección, que es un docente que acompaña a estudiantes que tengan problemas personales, emocionales o de convivencia, informa y asesora al profesorado y al alumnado sobre cómo actuar ante determinadas situaciones y media en conflictos entre estudiantes.

Este curso, como novedad, la convocatoria incluye dos modalidades. La fase I o inicial, para centros que lo solicitan por primera vez, que se centra en llevar a cabo actividades de sensibilización, formación, prevención y promoción del bienestar emocional y la salud mental; y la fase II o avanzada, para los centros que participaron el curso pasado, centrándose en la protección. Del total de los centros participantes, 34 lo hacen en la fase inicial y 79 en fase II avanzada.

Además, para conocer la situación del alumnado de los centros, alrededor de 12.500 alumnos de 1º de la ESO realizarán el cuestionario de riesgo de acoso escolar CRAES, una prueba sociométrica que identifica los factores de prevención, protección y riesgo con relación al bienestar emocional en los centros educativos, y que mide la percepción de seguridad, relaciones sociales, resolución de conflictos y uso de redes sociales del alumnado.

Tanto las iniciativas de este curso como del pasado forman parte de un pilotaje, que durará tres años, en la etapa educativa de Educación Secundaría, extendiéndose en años sucesivos a Educación Primaria.

Los proyectos de bienestar emocional en centros forman parte del 'Plan de bienestar emocional, prevención del acoso escolar y promoción de la salud mental en Educación', que se implantó el pasado curso para promover la mejora de la convivencia escolar y del éxito educativo del alumnado en todos los centros de la Región. El plan cuenta con 40 medidas, distribuidas en seis ejes de actuación, y contará con una inversión aproximada de 3 millones de euros.

El Plan realiza un abordaje integral del bienestar emocional y la promoción de la salud mental en el ámbito educativo con actuaciones y estrategias eficaces en un marco que promueva la escuela inclusiva, la convivencia y la equidad y la calidad educativa.