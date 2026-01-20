Un total de 1.237 jóvenes se beneficiarán de las ayudas de la Comunidad para la obtención del carné de conducir

Anuncio de las ayudas del Gobierno regional para obtener el carné de conducir - CARM

MURCIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes ha anunciado que, una vez concluidos los plazos relativos a la concesión de ayudas para la obtención del carné de conducir a los jóvenes de la Región, serán 1.237 los beneficiarios de una iniciativa que se articulará a través de las autoescuelas solicitantes, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

En total, 151 autoescuelas de la Región de Murcia son las que recibirán y articularán estas ayudas, facilitando con este sistema a los jóvenes la recepción de las ayudas, simplificando el proceso de solicitud y distribución y haciendo que los jóvenes puedan acceder a las subvenciones de manera más directa y eficiente.

La cuantía total de las ayudas por parte del Gobierno regional alcanza los 494.800 euros, y las que recibirán cada uno de los jóvenes serán de 400 euros por beneficiario, duplicando de esta manera la cantidad máxima inicial que se planteaba al inicio de la convocatoria.

Esta medida, centrada en la concesión de ayudas económicas a los jóvenes para la obtención del carné de conducir, subvenciona el coste económico de la matrícula de la autoescuela, la tasa correspondiente para la realización del examen teórico y los costes asociados destinados a la obtención del permiso de conducir.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha asegurado que "estas ayudas, que anunció el presidente Fernando López Miras, suponen un importante impulso para la obtención del carné de nuestros jóvenes, facilitando su movilidad e independencia y mejorando sus posibilidades en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales".

Además, con ellas "se demuestra el compromiso del Gobierno regional con nuestros jóvenes y nuestra responsabilidad a la hora de potenciar en todo lo posible su formación y desarrollo profesional y personal", ha concluido.