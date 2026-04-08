Un total de 150 niños de 3 a 12 años participan en la Escuela de Semana Santa de San Javier

La concejala del área, María del Mar Pérez, durante la clausura de la escuela en el colegio de El Mirador - AYUNTAMIENTO DE SAN JAVIER

SAN JAVIER (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Un total de 150 niños y niñas de entre 3 y 12 años han participado en la Escuela de Semana Santa de San Javier, una iniciativa organizada por la Concejalía de Derechos Sociales y Familia con el objetivo de facilitar la conciliación laboral y familiar durante el periodo vacacional, según ha informado el Ayuntamiento.

La concejala del área, María del Mar Pérez, ha realizado este miércoles un balance positivo de la actividad durante la clausura de la escuela en el colegio de El Mirador. Esta sede ha formado parte de un despliegue que también ha incluido los centros Severo Ochoa, en San Javier, y Fulgencio Ruiz, en Santiago de la Ribera.

Pérez ha destacado la acogida de las familias y la flexibilidad del servicio, que ha contado con monitores especializados desde el pasado 30 de marzo. El horario habitual de 9.00 a 14.00 horas fue ampliado bajo demanda de 7.30 a 14.30 horas para dar respuesta a las necesidades específicas de los padres y tutores trabajadores.

INCLUSIÓN Y COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

La edil ha hecho especial hincapié en el carácter inclusivo del proyecto, que ha integrado a cuatro alumnos con necesidades especiales atendidos por personal cualificado.

Asimismo, la escuela ha servido como espacio de colaboración para alumnos del Programa Experiencial que el Servicio de Empleo y Formación (SEF) desarrolla en el municipio.

La Escuela de Semana Santa es una actividad impulsada por el Ayuntamiento de San Javier y cuenta con la subvención del Ministerio de Igualdad a través del Plan Corresponsables, en colaboración con la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Comunidad Autónoma.