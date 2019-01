Un total de 170 grupos de música actuarán en las salas de conciertos de Murcia en el primer trimestre de 2019

Publicado 10/01/2019 12:43:45 CET

Más de 100.000 espectadores, 1.000 grupos y 600 eventos en las salas de conciertos de Murcia en los últimos dos años

MURCIA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las salas de conciertos de la ciudad de Murcia han celebrado en los últimos dos años un total de 629 eventos en los que han actuado en directo 1.187 grupos musicales, de los cuales 558 eran de la Región de Murcia. Para el primer trimestre de 2019 está previsto que 170 grupos de música actúen en las salas de conciertos de Murcia y se han programado cien conciertos.

Así lo ha puesto de manifiesto este jueves la concejala de Infraestructuras, Obras y Servicios Públicos, Rebeca Pérez y el concejal de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos, Jesús Pacheco, que han presentado junto al presidente de la Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia, Murcia Live!, y miembro de la junta directiva de ACCES y Hostemur, Isaac Vivero, la programación de las salas de conciertos de Murcia.

De tal forma, el primer trimestre del nuevo año viene marcado por la escena musical de las salas de conciertos. En total, se han programado 100 conciertos, en los que van a participar 170 grupos. El mes de enero tiene fijado en el calendario 27 conciertos, y 47 grupos, entre los que destacan 22 murcianos. En febrero, los conciertos alcanzan un total de 32 y los grupos que participan son 60 y marzo tiene fijados 41 conciertos y 63 grupos.

Los próximos conciertos tendrán lugar mañana, en Garaje Beat Club tocará Green Covers, en la Sala Rem estará Second y en la Sala Musik, The Ladywriters. El día 12 repetirá Second, también estarán Cain*s Dinasty, Head Over Hell, Bloodclock y Blodöx en Garaje Beat Club; 4Copola, Svuco y Max Von Sydow en la Sala Musik; Tremendo Road en la Sala Revolver y El Altar del Holocausto, Néboas y Ceniza en Roots World Music Club.

Todos los eventos programados en las salas privadas de la ciudad van a ser publicados en la web eventos.murcia.es. De esta forma, el Ayuntamiento de Murcia contribuye a dar una mayor difusión a estos eventos, integrándolos dentro del tejido cultural del municipio.

"Tenemos una fuente inagotable de talento y desde el Ayuntamiento de Murcia ayudamos a los jóvenes a que tengan visibilidad, puedan desarrollar su carrera y alcancen todos sus objetivos. Constantemente aparecen nuevos grupos o solistas con mucho potencial y que alcanzan en la mayoría de ocasiones una repercusión nacional muy importante", ha destacado Rebeca Pérez.

MÁS DE 100.000 ESPECTADORES

En los últimos dos años, en las salas de conciertos de la ciudad de Murcia (Rem, Garaje Beat Club, Sala Musik y Sala Revólver) se han celebrado un total de 629 eventos en los que han actuado en directo 1.187 grupos musicales, de los cuales 558 eran de la Región de Murcia, alcanzando un 47 por ciento del total.

"Las salas de conciertos son unos de los motores más importantes de la escena musical de nuestro municipio, que está situada a la cabeza del panorama musical español. Murcia no tiene nada que envidiarle a otras ciudades españolas y europeas en cultura, arte y talento" ha destacado Jesús Pacheco.

A los conciertos han asistido un total de 137.535 personas, con una asistencia media de 218 personas por evento. En total, han tocado 100 grupos de otros países, durante los años 2017 y 2018, colocando a la ciudad en el cartel de importantes giras internacionales. En su mayoría, han pasado por las salas murcianas grupos de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Argentina, Italia y Finlandia.