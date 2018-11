Un total de 300 murcianos fallecen al año por neumonía, según Farmacéuticos y médicos de la Región

Publicado 13/11/2018 15:23:57 CET

Un total de 300 murcianos fallecen al año por neumonía y, aproximadamente, entre 8 y 10 personas de cada 1.000 pueden tener neumonía adquirida", según han advertido los farmacéuticos y médicos de la Región de Murcia, unidos en el Día Mundial contra la este enfermedad.

En concreto, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia ha albergado la actividad del Día Mundial de la Neumonía bajo el lema 'La Prevención de la neumonía, una estrategia colaborativa médico-farmacéutico'.

Los ponentes que han participado han sido el médico neumólogo Javier Pérez Pallarés; el médico pediatra Santiago Alfayate; y el farmacéutico Jorge Simal. El acto ha sido presidido por el director general de Salud Pública y Adicciones del Gobierno regional, José Carlos Vicente, y la presidenta del Colegio Oficial de Farmacéuticos de la Región de Murcia, Isabel Zapata.

El tema principal de estas tres ponencias ha sido la prevención y las medidas de ayuda que se pueden llevar a cabo desde las propias farmacias. Antes del inicio de la jornada, los ponentes junto a José Carlos Vicente, han hablado a los medios que había presentes.

En concreto, Vicente ha explicado que esta enfermedad se caracteriza porque "afecta a las edades más extremas de la vida, tanto las iniciales como las más elevadas", también ha presentado la cifra de que "aproximadamente entre 8 y 10 personas de cada 1.000 pueden tener neumonía adquirida".

Por otro lado, Pérez Pallarés en su intervención a ha comentado que "la neumonía es cada vez más frecuente y cada vez más grave, por lo tanto, la prevención es mucho más importante".

Para terminar las declaraciones a los medios, el representante de las farmacias en este acto, Jorge Simal Augado, ha hablado de la importancia que tienen las farmacias a la hora de informar al ciudadano sobre la neumonía, además ha explicado que "para prevenir necesitamos una dieta saludable, hacer ejercicio, no fumar, no beber y no estar en contacto con personas que puedan llevar la bacteria".

Desde el año 2009 cada 12 de noviembre se viene celebrando el Día Mundial de la Neumonía, establecido por la Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil, una red compuesta por varias ONG que busca unir esfuerzos entre políticos, profesionales de la sanidad y sociedad, para luchar contra esta enfermedad.

La neumonía es una enfermedad respiratoria grave que inflama los pulmones, se contagia mediante contacto directo con secreciones respiratorias, mocos y saliva, lo que provoca tos, fiebre alta, escalofríos, dolor en el costado y dificultades para respirar.

Estos son los síntomas de la neumonía, una infección causada por bacterias, virus y hongos, especialmente el neumococo, bacteria que hace que la enfermedad sea de mayor riesgo. Esta enfermedad afecta en su gran mayoría a los más pequeños, y "millones de niños pierden la vida cada año por la neumonía, una pérdida evitable según la Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil", explica.

Las personas mayores también son uno de los grupos de población con mayor riesgo de padecer esta enfermedad. A pesar de que el mayor riesgo sea el de mayores y niños, jóvenes y adultos no pueden dejar de tomar en serio la neumonía, pues además de enfermedades crónicas, cardiacas o respiratorias, el riesgo aumenta con el alcohol y el tabaco.