Imagen De Archivo De Pescadores Faenando - CARM

MURCIA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 35 proyectos recibirán 912.359 euros como beneficiarios de la convocatoria de ayudas del Grupo de Acción Local de Pesca y Acuicultura de la Región de Murcia (Galpemur) 2026.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, explicó que "estas ayudas buscan modernizar el sector pesquero y acuícola y mejorar su competitividad de forma sostenible. También financian actuaciones para proteger el medio marino, proyectos de divulgación e iniciativas que fomentan la economía azul en las comunidades costeras de la Región de Murcia".

ACTUACIONES EN LAS LONJAS Y EL LITORAL

Los beneficiarios de las ayudas son las cofradías de pescadores, otras entidades sin ánimo de lucro, empresas y ayuntamientos. Así, la Cofradía de Pescadores de Mazarrón ha obtenido financiación para actuaciones de climatización de las gradas de subasta, mejoras en los cuadros eléctricos y la instalación de un sistema de vaporización en el silo de hielo; mientras que la Cofradía de San Pedro del Pinatar contará con una ayuda para el asesoramiento de la pesca artesanal del Mar Menor y para renovar los equipos informáticos de la lonja de Lo Pagán.

Además, las ayudas financiarán la modernización de embarcaciones y la adquisición de vehículos para el transporte de pescado, la instalación de cámaras en los puertos pesqueros de Cartagena y una prueba piloto para retirar el alga Caulerpa en la playa de los Narejos, en los Alcázares.

Igualmente, han recibido fondos dos proyectos para dar a conocer la tradición pesquera de la Región, en Cartagena se financiará el cortometraje documental 'Los últimos bolicheros' y en Mazarrón, un libro dedicado a la tradición pesquera del municipio.

El Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (FEMPA) financia el 70 por ciento de las ayudas y la Comunidad Autónoma, el 30 por ciento. El pago se realizará una vez justificada la actuación subvencionada.