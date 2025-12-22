Un total de 360 agentes de la Policía Local forman parte del dispositivo para Nochebuena y Nochevieja en Murcia

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, presenta el dispositivo junto al comisario general jefe de la Policía Local, José María Mainar - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de 360 agentes de la Policía Local de Murcia formarán parte del dispositivo especial de seguridad organizado por el Ayuntamiento capitalino para la Nochebuena y Nochevieja, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, ha presentado este lunes el dispositivo junto al comisario general jefe de la Policía Local, José María Mainar.

Durante la mañana y la tarde de Nochebuena se establecerá un dispositivo preventivo en las plazas Santa Catalina y de las Flores con 22 policías y una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano operativa de 11.00 a 20.00 horas.

Asimismo, en la avenida Alfonso X el Sabio y la calle Bartolomé Pérez Casas, una veintena de agentes desplegará un dispositivo específico desde las 15.45 horas hasta que las zonas queden despejadas, con otra Oficina Móvil ubicada en la plaza Preciosa.

"Nuestro principal objetivo es que los murcianos puedan disfrutar de estas fiestas con tranquilidad. Este operativo combina prevención y vigilancia sin interferir en el ambiente festivo de nuestra ciudad", ha declarado Perona.

El dispositivo incluye la presencia del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana y del Equipo de Caballería en distintas zonas de concentración de jóvenes, como la zona de las tascas, el jardín de la Constitución, el jardín de la Fama y la plaza de la Universidad.

Además, se establecerán medidas de seguridad pasiva, con vehículos policiales y otros de gran tonelaje para garantizar la protección de los asistentes.

En Nochevieja se reforzará especialmente la vigilancia en la Glorieta de España, tanto en el control del tráfico como en la seguridad ciudadana, durante las tradicionales campanadas, las actuaciones musicales y los eventos festivos, con un despliegue de unos 15 policías.

Asimismo, el Consistorio ha recordado la vigencia del decreto de 5 de diciembre de 2025 que prohíbe la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos en el centro urbano durante todo el día.

El concejal Perona ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y al civismo. "Estas fechas deben ser un momento de celebración y convivencia. Pedimos la colaboración de todos para evitar altercados y disfrutar de las fiestas de manera segura", ha dicho.

El Ayuntamiento ha recordado además los requisitos para la celebración de fiestas extraordinarias en locales con aforos superiores a 50 personas, las normas de seguridad en establecimientos públicos y consejos prácticos para prevenir robos, asegurar viviendas, respetar el descanso vecinal y usar petardos de forma responsable.

También se recomienda planificar los desplazamientos con antelación, utilizar transporte público y, en caso de emergencias, contactar con la Policía Local a través del '092'.