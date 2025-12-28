Un total de 484 aves censadas en otoño consolidan la estabilidad ambiental en el municipio de Murcia

MURCIA 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través del proyecto LIFE GreenMe5, ha completado el censo de aves correspondiente a otoño de 2025 en el ámbito de Conexión Sur. El estudio, realizado en los tramos de Barriomar, Calle Paloma-Torre de Romo y Torre de Romo-Senda de Los Garres, ha permitido identificar 32 especies de aves y un total de 484 ejemplares, consolidando la tendencia detectada durante el censo del mismo periodo en 2024.

La concejal de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, ha señalado que "Conexión Sur se concibe como una infraestructura verde que conecta personas y barrios, mejora la calidad medioambiental y genera nuevos espacios que las aves ya están empezando a aprovechar".

Los datos reflejan que la zona de Barriomar, próxima al río Segura, sigue siendo el tramo con mayor diversidad y presencia de aves, con 24 especies y 223 individuos. En este sector se han observado especies emblemáticas como el martín pescador, Alcedo atthis, indicador de la buena calidad ambiental del entorno fluvial.

El tramo comprendido entre la Calle Paloma y Torre de Romo, aún condicionado por las obras del soterramiento, es el que registra menor diversidad, con nueve especies y 70 individuos, mientras que el sector Torre de Romo-Los Garres mantiene valores altos, con 22 especies y 191 ejemplares, gracias a la presencia de arbolado y espacios de huerta.

Las especies más detectadas han sido la paloma bravía, con 48 individuos, la paloma torcaz, con 47, la grajilla occidental, con 46, el mirlo común, con 34, la golondrina común, con 32 y la gaviota reidora, con 31. Estas especies, muchas de ellas residentes, contribuyen a la estabilidad ecológica del entorno urbano y aprovechan los espacios verdes y las zonas de ribera para alimentarse y refugiarse.

La concejal Mercedes Bernabé ha destacado que "los censos de avifauna nos confirman que la biodiversidad del sur de la ciudad se consolida y demuestra que estamos avanzando hacia un modelo de ciudad con nuevos pulmones verdes donde naturaleza y urbanismo conviven y se refuerzan mutuamente".

El análisis de los datos confirma que el número de especies detectado es muy similar al obtenido en el censo de octubre de 2024, lo que indica una estabilidad en la comunidad de aves. La presencia de arbolado maduro, espacios de huerta y el corredor ecológico vinculado al río Segura sigue actuando como un factor clave para el mantenimiento de la biodiversidad.