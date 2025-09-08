Un total de 6.500 alumnos se incorpora a las aulas este curso en San Javier

SAN JAVIER (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El curso escolar ha arrancado este lunes en San Javier con la incorporación a las aulas de un total de 6.500 alumnos en una jornada que se ha desarrollado "sin incidentes destacables", según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Los primeros en hacerlo han sido los 200 alumnos de Educación Infantil de primer ciclo en las cuatro escuelas infantiles municipales el pasado 1 de septiembre.

La concejala de Educación, María José Bernal, ha destacado la ampliación de un aula en la escuela de La Manga del Mar Menor y la incorporación de los dos Centros de Atención a la Infancia (CAI), que se han reconvertido en escuelas infantiles a partir de este curso.

Este lunes se han incorporado a sus aulas en los colegios un total de 3.200 alumnos de Educación Primaria y a partir del 11 lo hará el resto, en Secundaria.

Entre las principales novedades de este curso destaca la puesta en marcha del nuevo edificio de Formación Profesional, que se ha construido como ampliación del IES Mar Menor con 10 nuevas aulas además de talleres, laboratorios y un pabellón deportivo.

Bernal ha destacado "las dificultades de acceso que suponen las obras de urbanización que lleva a cabo el Ministerio de Defensa en la Ciudad del Aire, donde se encuentra el CEIP Nuestra Señora de Loreto".

En este sentido, ha señalado que además de haber informado a las familias, se mantendrá la comunicación actualizada en redes y a través del Telegram del centro sobre los accesos de entrada y salida para lo que se contará con la asistencia de Policía Local y la colaboración de la empresa constructora.

La edil ha explicado que el Ayuntamiento de San Javier ha invertido un total de 240.000 euros en trabajos de mejora y mantenimiento en los distintos colegios de cara a este inicio de curso entre las que destaca la cubierta de la pista deportiva del CEIP Severo Ochoa.

Se trata de la tercera cubierta que se ha realizado a través del Plan Sombra del Ayuntamiento de San Javier, a la que en este curso se sumará la del CEIP Fulgencio Ruiz, de Santiago de la Ribera.

El resto de trabajos han consistido en pintura, renovación de mobiliario de parques y patio, sustitución de césped y reforma de baños en distintos colegios de titularidad municipal.