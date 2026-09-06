Un total de 680 personas mayores de 18 años se presentan a las pruebas para obtener el título de graduado en ESO

Celebración de las pruebas para mayores de 18 años dirigidas a la obtención del título de ESO. - CARM

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las pruebas para obtener el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se celebraron ayer en seis centros educativos de la Región, con un total de 680 personas mayores de 18 años inscritas.

Las pruebas tienen como objetivo proporcionar a las personas adultas un mecanismo que les permita obtener el título de graduado en ESO, lo que les facilita el acceso a estudios posteriores, como el Bachillerato para personas adultas o los ciclos formativos de Grado Medio.

Esta es la segunda convocatoria que se celebra este año. La primera se realizó en el mes de mayo y obtuvieron el título de Graduado en ESO cerca de 200 personas.

El director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero, destacó que "las pruebas libres para la obtención del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria representan una oportunidad fundamental para favorecer el desarrollo personal y profesional de las personas adultas. Además de mejorar sus posibilidades de inserción y promoción laboral, les permite continuar su itinerario formativo y acceder a nuevas oportunidades educativas".

Las pruebas se dividen en tres ámbitos: comunicación, social y científico-tecnológico. Los aspirantes que hayan superado alguno de los ámbitos en convocatorias anteriores o por otras convalidaciones están exentos de realizar esa parte de la prueba.

Los exámenes se celebraron en horario de mañana y tarde en el IES Aljada (Puente Tocinos-Murcia), en el Centro de Educación para Personas Adultas (CEPA) Infante (Murcia), en el CEPA Cartagena, en el CEPA Vega Media (Molina de Segura), en el IES Ortega y Rubio (Mula) y en el CEPA Vega Alta (Cieza). La publicación de las calificaciones obtenidas por los aspirantes de cada tribunal evaluador se realizará en el tablón de anuncios del centro examinador el día 11 de septiembre.