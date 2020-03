Un total de 70 empresas de la Región solicitan acogerse a un ERTE en últimas 24 horas, 130 desde el viernes

MURCIA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 70 empresas de la Región de Murcia han solicitado acogerse a un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en las últimas 24 horas, con lo que ya son 130 las que lo han pedido desde el pasado viernes hasta las 13.00 horas de este martes.

El consejero de Empleo, Empresas y Universidades, Miguel Motas, ha informado de su departamento "está trabajando estrechamente" con la Inspección de Trabajo para que la tramitación de los ERTE en la Región de Murcia "sea lo más ágil posible", y así "dar el mejor servicio a las empresas que se han visto obligados a cerrar por la causa del coronavirus".

En este sentido, Motas ha instado al Ministerio de Trabajo a que adopte una serie de medidas encaminadas a facilitar a las empresas acogerse a esta medida, como considerar el COVID-19 causa de fuerza mayor.

La Comunidad Autónoma también ha pedido a Trabajo que elimine el informe que las empresas están obligadas a presentar ante la Autoridad Laboral para poder pedir un ERTE, así como la reducción de los plazos y el fomento de los expedientes de suspensión de contratos frente a los de extinción.

Igualmente, ha urgido a la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social durante la tramitación de dichos expedientes.

Según Motas, se trata, en definitiva, de contribuir a la "simplificación y agilización de los procedimientos de los ERTE", que están regulados por la normativa estatal.

Desde la Consejería se va a crear un equipo especial para la tramitación de los expedientes. Asimismo, Motas ha defendido la necesidad de flexibilizar el periodo de carencia y ampliación de las condiciones para que los trabajadores puedan cobrar el desempleo.

Esto significa posibilitar la existencia de compensaciones económicas a los trabajadores que se tienen que quedar en casa por cuidado de hijos o mayores, así como a los trabajadores afectados por un ERTE que no tienen derecho a desempleo.

Respeto a las empresas afectadas, el consejero ha informado que ha solicitado ayudas al Gobierno central para el pago del alquiler y de los suministros básicos como el agua y la electricidad, la eliminación o reducción del IBI, y el aplazamiento de otros impuestos y la puesta en marcha medidas que faciliten el pago de los mismos.

"Queremos estar del lado de las empresas para acogerse a esta medida pero siempre y cuando se garanticen todos los derechos de los trabajadores", ha apuntado el consejero.

Asimismo, el consejero de Empleo, Investigación y Universidades ha recordado que el Consejo de Ministros se reunirá este martes para aprobar una normativa para la tramitación de los ERTE.

La previsión de la Comunidad Autónoma es elaborar una guía explicativa en cuanto finalice ese encuentro, que será remitida a efectos informativos a todos los colegios profesionales para su conocimiento.

FLEXIBILIZACIÓN DE PLAZOS EN EL SEF

Motas ha indicado que las 25 oficinas del Servicio de Empleo y Formación (SEF) están atendiendo por vía telefónica y electrónica, con un horario de 10.00 a 14.00 horas, a quienes lo necesitan, pues se suspendió la atención presencial.

"Quiero mandar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ya que el SEF va a tener una flexibilización de plazos, por lo que aquellas personas que no se estén dando de baja o que no hayan renovado la demanda de empleo en la fecha prevista no van a tener ningún problema", ha aclarado Motas, que ha recordado que las prestaciones por desempleo en el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) también dispone de atención telefónica y telemática.

El titular de Empleo también ha adelantado que, a través del Instituto de Seguridad y Salud Laboral, ha dado orden de que se invite a todas las empresas a depositar los equipos de protección respiratoria que tengan existencias para que puedan ser distribuidos a Salud Pública.

De esta forma, la Comunidad quiere "dar apoyo" a las necesidad que, "ante la semana que se avecina", en la que "se prevé un aumento de casos" de afectados por coronavirus, "no haya escasez de material para cuidar la salud de nuestros ciudadanos".